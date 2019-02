Probabili formazioni/ Atalanta Milan: quote, solo titolari per Gasperini e Gattuso

Atalanta Milan si gioca alle ore 20.30, quando le due formazioni scenderanno in campo a Bergamo per questo anticipo di Serie A davvero molto atteso, perché si tratta di una sfida molto significativa nella corsa verso il quarto posto, dunque un match che potrebbe dirci molto circa le prospettive future delle due formazioni. Atalanta Milan darà alla Dea di Gasperini una nuova possibilità di stupire tutti, anche se naturalmente ormai non stupisce più osservare le grandi partite dell’Atalanta, per di più di solito ancora più efficace contro le altre big. Allora forse sarà un esame ancora più tosto per il Milan di Gattuso: se i rossoneri sapranno tornare da Bergamo con un grande risultato, sarebbe la definitiva conferma all’ottimo periodo che sta vivendo il Diavolo. Adesso allora andiamo a vedere quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Atalanta Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo anche uno sguardo alle quote per il pronostico su Atalanta Milan. L’agenzia Snai vede favoriti i padroni di casa nerazzurri, infatti il segno 1 è proposto a 2,05 mentre poi si sale a 3,40 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine a 3,65 per il segno 2, naturalmente in caso di successo esterno per i rossoneri.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN

LE MOSSE DI GASPERINI

Analizzando le probabili formazioni di Atalanta Milan, ecco che in casa nerazzurra non ci attendiamo sorprese. Gian Piero Gasperini infatti ha sostanzialmente l’intera rosa a disposizione e di conseguenza dovrebbe affidarsi a tutti i suoi uomini migliori per questa partita così importante. In difesa le gerarchie non sono così nette, per cui al fianco di Toloi abbiamo Mancini, Palomino e Djimsiti che si contendono due maglie per completare la retroguardia a tre davanti a Berisha. Da centrocampo in su invece dovrebbe essere tutto chiaro nell’Atalanta, con un unico possibile ballottaggio fra Castagne e Gosens a sinistra, con il primo comunque favorito. Non ci sono invece dubbi su Hateboer a destra così come sulla coppia Freuler-De Roon in mediana, anche in attacco solo certezze per il Gasp, che schiererà Ilicic e il Papu Gomez alle spalle del bomber Duvan Zapata.

LE SCELTE DI GATTUSO

Idee abbastanza chiare anche per Gennaro Gattuso, che dovrà fare a meno di alcuni noti infortunati come Cristian Zapata e i due grandi ex Bonaventura e Caldara. A proposito di ex Atalanta, ecco che Conti è in ballottaggio con Calabria ed Abate per il posto di terzino destro nella difesa a quattro che per il resto avrà titolari i centrali Musacchio e Romagnoli più Rodriguez a sinistra davanti a Donnarumma. Un altro ex della Dea è Kessie, che formerà con Bakayoko e Paquetà quello che ormai è il centrocampo titolare del Milan, d’altronde oggi non è giorno per esperimenti nemmeno in casa rossonera. Di conseguenza non ci attendiamo sorprese pure in attacco, dove l’altro grande acquisto di gennaio Piatek manderà di nuovo in panchina Cutrone, mentre ai suoi fianchi ci saranno gli esterni Suso a destra e Calhanoglu a sinistra.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Topoi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini.

A disposizione: Gollini, Rossi, Reca, Gosens, Djimsiti, Masiello, Ibanez, Pessina, Pasalic, Kulusevski, Barrow.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso.

A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, Abate, Strinic, Bertolacci, Borini, Laxalt, Mauri, Biglia, Cutrone, Castillejo.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bonaventura, Zapata, Caldara.



© RIPRODUZIONE RISERVATA