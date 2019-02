Probabili formazioni/ Inter Sampdoria: diretta tv, torna Politano

Dopo le fatiche dell’Europa League ecco che la squadra di Mister Spalletti torna in casa a San Siro: domani infatti avrà luogo alle ore 18,00 la partita tra Inter e Sampdoria, valida nella 24^ del campionato di serie A. Il banco di prova si annuncia davvero importante per due squadre che cercando riposte sul campo dopo un momento di sbandamento. I nerazzurri hanno ancora due KO a cui porre rimedio, e non meno motivati saranno i liguri, di ritorno dal pesante insuccesso raccolto nella precedenti giornata di campionato contro il Frosinone (seconda sconfitta di fila di questa parte di stagione). Ecco quindi che sia Spalletti che Giampaolo non potranno sbagliare domani: andiamo ad esaminare le loro mosse per le probabili formazioni di Inter Sampdoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Prima di esaminare da vicino le probabili formazioni di Inter Sampdoria, ricordiamo che la partita verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque seguirla su Sky Sport Serie A oppure su Sky Sport 251, e in ogni caso avranno a disposizione il servizio di diretta streaming video attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA

LE MOSSE DI SPALLETTI

Pur dopo l’impegno della Europa League, Spalletti non può dare troppo fiato ai suoi, e nel solito 4-2-3-1 dovremmo vedere un po’ i soliti nomi, vista la posta in palio nella 24^ giornata di Serie A. Ecco quindi che domani dal primo minuto ci sarà Handanovic tra i pali e di fronte al numero 1 torneranno titolari De Vrij e Skriniar. Ballottaggi aperti però sulle fasce, con D’Ambrosio e Asamoah che pure paiono le prime scelte dello stesso allenatore nerazzurro. Attenzione poi in mediana dove torna Brozovic in coppia con Vecino dal primo minuto: di fronte a loro potrebbe posizionarsi alfine Nainggolan. In avanti Spalletti poi dovrebbe consegnare le maglie da titolare a Perisic e Politano, questo tornato dalla squalifica: prima punta sarà Lautaro Martinez, match winner contro il Parma nel turno precedente e anche a Vienna in Europa League.

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Scelte ben chiare anche per Giampaolo, che pure ha avuto qualche giorno in più per studiare le probabili formazioni di Inter Sampdoria. Ecco quindi che il tecnico dei liguri confermerà il solito 4-3-1-2: qui troverà spazio Audero tra i pali, mentre in difesa si candidano per la maglia da titolare Andersen e Colley al centro e il duo Bereszynski-Murru ai lati. Poche le novità in mediana dove le mosse paiono già confermate: cl sarà Ekdal in cabina di regia mentre come al solito Praet e Linetty agiranno ai lati. Qualche cosa si muove invece in attacco: nella 25^ giornata di Serie A sarà Ramirez a fare da trequartista, alle spalle di Quagliarella e uno tra Gabbiadini e Defrel.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 18 Asamoah, 37 Skriniar, 6 De Vrij, 33 D’Ambrosio; 8 Vecino, 77 Brozovic; 44 Perisic, 14 Nainggolan, 16 Politano; 10 Lautaro Martinez. All. Spalletti

SAMPDORIA (4-3-1-2): 1 Audero; 19 Murru, 15 Colley, 3 Andersen, 24 Bereszynski; 16 Linetty, 6 Ekdal, 10 Praet; 11 Ramirez; 27 Quagliarella, 23 Gabbiadini. All. Giampaolo



