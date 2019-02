Probabili formazioni Serie A/ Moduli, scelte e dubbi degli allenatori (24^ giornata)

Siamo pronti ad un nuovo appuntamento con le probabili formazioni di Serie A 2018-2019: arrivati alla ventiquattresima giornata, che è la quinta del ritorno, è tempo di andare a vedere quali potrebbero essere gli schieramenti previsti sul terreno di gioco per le nove partite. Non dieci, visto che ieri sera Juventus e Frosinone hanno inaugurato il turno con un inusuale anticipo del venerdì; dunque tra sabato e lunedì vivremo queste sfide che completeranno il quadro, e intanto possiamo andare a vedere quello che ci aspetta in termini di mosse, scelte e dubbi dei vari tecnici, i moduli che adotteranno e qualche focus riguardante le probabili formazioni di Serie A. Procediamo allora, ovviamente in ordine cronologico dalla prima all’ultima partita della ventiquattresima giornata.

CAGLIARI PARMA (sabato ore 18:00)

A secco da tre partite, il Cagliari si affida ancora a Pavoletti e Joao Pedro avanzando Ionita sulla trequarti, mentre è Padoin che gioca in mediana con Bradaric che dovrebbe tornare titolare, Maran pensa ancora alla difesa a quattro. Nel Parma invece Biabiany si prepara a riprendere il posto nel tridente con Gervinho e Inglese; Scozzarella rimane favorito per operare in cabina di regia, due grandi ex in Bruno Alves e Gobbi che giostreranno in difesa, il terzino sinistro al posto dello squalificato Gagliolo.

ATALANTA MILAN (sabato ore 20:30)

Due squadre che hanno ormai trovato il loro assetto e non cambiano: Atalanta schierata con Hateboer e Castagne sulle corsie, De Roon e Freuler in mezzo mentre il dubbio riguarda Djimsiti, che contende una maglia in difesa a Gianluca Mancini o Palomino. Milan con il 4-3-3: confermato Paquetà da mezzala, Suso e Calhanoglu affiancano il sensazionale Piatek nel tridente offensivo mentre per quanto riguarda la difesa c’è Musacchio al fianco di Romagnoli. In panchina l’ex Andrea Conti, gioca invece Kessie.

SPAL FIORENTINA (domenica ore 12:30)

Tegola per la Spal che perde Missiroli: il nuovo arrivato Murgia può prenderne il posto ma potrebbe anche esserci spazio per Valdifiori, che se la vede con Schiattarella. Valoti è la terza opzione, davanti si va verso la conferma del tandem Petagna-Paloschi anche se Antenucci rimane in ballo per una maglia. Nella Fiorentina si va verso un assetto diverso: potrebbero essere titolari sia Giovanni Simeone che Muriel, con Federico Chiesa a formare un super tridente. A centrocampo torna Benassi che dovrebbe sfilare la maglia a Edmilson Fernandes. German Pezzella sarà fuori a lungo: confermato Ceccherini con Milenkovic sempre da terzino.

EMPOLI SASSUOLO (domenica ore 15:00)

Nell’Empoli torna a disposizione La Gumina, ma l’ex Beppe Iachini dovrebbe confermare la fiducia a Farias come partner offensivo di Caputo. Solito centrocampo con Krunic e Hamed Traoré ai lati di Bennacer, nella difesa a tre nuova opportunità per Dell’Orco a fianco di Silvestre e Veseli. Duncan torna titolare nel Sassuolo, con Sensi da playmaker e Locatelli altra mezzala; Lirola e Rogério spingono sulle corsie laterali, davanti il solito tridente con Babacar favorito su Matri e due esterni in Domenico Berardi e nel sempre più positivo Djuricic.

GENOA LAZIO (domenica ore 15:00)

Torna Romero dalla squalifica: l’argentino guiderà la difesa con Zukanovic, Cesare Prandelli cavalca ancora il 4-4-2 ma c’è la possibilità di vedere Lazovic in un tridente nel quale Kouamé si allargherebbe a sinistra lasciando Sanabria a fare la punta centrale. In ogni caso conferma in mezzo per Lerager, mentre nella Lazio mancherà ancora Sergej Milinkovic-Savic e dunque Luis Alberto sarà una delle due mezzali (Parolo l’altra) al fianco di Lucas Leiva, davanti Joaquin Correa supporterà Caicedo che dovrà nuovamente fare le veci di Immobile.

UDINESE CHIEVO (domenica ore 15:00)

Due squadre in difficoltà che dunque potrebbero cambiare qualcosa: nell’Udinese verso il forfait Behrami, pronto Pussetto che eventualmente farebbe retrocedere De Paul sulla mezzala. Il grande ballottaggio delle ultime settimane dovrebbe essere vinto nuovamente da Okaka, che spinge Lasagna verso la panchina; Chievo schierato con il 4-3-1-2 e possibilità per Filip Djordjevic che potrebbe agire in qualità di secondo attaccante al fianco di Stepinski, a centrocampo Dioussé è diventato il regista titolare dopo l’addio di Radovanovic.

INTER SAMPDORIA (domenica ore 18:00)

Da valutare la grana Icardi nell’Inter, ma l’ex capitano dovrebbe essere regolarmente in campo: in caso contrario spazio a Lautaro Martinez, mentre va verso la conferma Nainggolan da trequartista e, rispetto all’Europa League, si rivedono Skriar e Brozovic che erano squalificati per la partita di Vienna. Dubbio tra Saponara e Gaston Ramirez per la Sampdoria: uno dei due sarà il trequartista a supporto di Quagliarella e di uno tra Gabbiadini e Defrel, cambia poco a centrocampo con Praet e Linetty che giocheranno da mezzali con Ekdal in cabina di regia.

NAPOLI TORINO (domenica ore 20:30)

Dopo l’Europa League, Carlo Ancelotti deve risolvere i problemi difensivi anche in campionato: Maksimovic (un ex) giocherà al fianco di Koulibaly mentre l’assetto degli esterni può prevedere Hysaj a sinistra con Malcuit a destra. Allan in mezzo al campo, Milik appare favorito su Mertens per giocare da prima punta insieme a Lorenzo Insigne. Nel Torino si vede Nkoulou in difesa, rientra però anche Zaza che a questo punto contende una maglia a Iago Falque. A centrocampo si va verso la conferma di Ansaldi da mezzala, il che vorrebbe dire lasciare fuori Baselli perchè sulle fasce giocherebbero De Silvestri e Ola Aina.

ROMA BOLOGNA (lunedì ore 20:30)

Zaniolo su tutti dopo la doppietta in Champions League: ovviamente il classe ’99 giocherà anche contro il Bologna, andando a destra nel nuovo ruolo disegnato da Eusebio Di Francesco che per il resto prevede El Shaarawy al fianco di Dzeko. Possibile centrocampo a tre, con De Rossi stretto tra Lorenzo Pellegrini e Cristante; i felsinei invece dovranno fare a meno dello squalificato Palacio, perciò in avanti gioca Santander che sarà supportato da Nicola Sansone e Edera. A centrocampo si va verso la conferma di Soriano, in mezzo alla difesa invece ci sarà spazio per Giancarlo Gonzalez.



