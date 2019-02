Probabili formazioni Serie B/ Le mosse degli allenatori (24^ giornata)

Dopo il gustoso anticipo tra Palermo e Brescia, ecco che si entra nel vivo della 24^ giornata del campionato cadetto ed è quindi arrivato il momento di vedere da vicino quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B. Prima però di controllare nel dettaglio scelte e moduli vediamo quali sono le sfide che questo turno di ritorno ci offre. Ecco quindi che già sabato alle ore 15.00 sarà la volta del fischio d’inizio di Benevento-Cittadella, Carpi-Perugia e Padova-Foggia, mentre alle ore 18.00 attendiamo al dl Duca il via di Ascoli-Salernitana. Programma ben fitto anche per la domenica, dove però saranno solo tre gli incontri messi in calendario. Alle ore 15.00 sarà quindi la volta di Cosenza-Cremonese e Lecce-Livorno, mentre solo alla ore 21.00 si accenderà il match sta Spezia e Verona. Andiamo ora a controllare quali potrebbero essere le probabili formazioni di Serie B che vedremo in campo questo weekend.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO CITTADELLA

Per le probabili formazioni di Serie B di questo turno ecco che gli stregoni opteranno ancora una volta per il 3-5-2 come modulo dove non mancheranno Coda e Insigne davanti. Attacco a due punte anche per i granata in campo dal primo minuto Moncini e Finotto.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI PERUGIA

I falconi dovrebbero scendere in campo con una difesa a 4 nella 24^ giornata: qui si candidano per una maglia da titolare Pachionik, Poli, Sabbione e Bongiorno. Sarà sempre reparto atterrato a a 4 per gli umbri con le maglie consegnate a Cremonesi, Gyomber, El Yamiq e Falasco.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA FOGGIA

I satanelli oggi non rinunciano a Deli, l’unico in gol nella precedente giornata di campionato. I biancoscudati si ripareranno quindi dall’attacco rossonero con un reparto dove non mancheranno Cherubin, Andelkovic e Trevisan.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI SALERNITANA

I bianconeri potrebbero puntare su un reparto a 4 al centro, dove sarebbero in campo dal primo minuto Frattesi, D’Elia, Casarini e Ninkovic: stesso schieramento per i granata dove però i titolari scelti saranno Casasola, Minala, Di Tacchio e Lopez.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CREMONESE

Per la sfida casalinga nella 24^ giornata i bruzi punteranno molto di Maniero come punta d’accatto: la cremonese risponderà con una difesa a 4 ben coperta da Ravaglia, confermato tra i pali per i grigiorossi.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE LIVORNO

La squadra giallorossa non può prescindere da Palombi, in gol poi anche nel precedente turno di campionato: il bomber potrebbe poi far coppia con Tumminello. Modulo a due punte anche per i toscani con Murilo e Giannetti del primo minuto

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA VERONA

Di fronte al pubblico di casa lo Spezia punterà sul 4-3-3 che in attacco vedrà tra i titolari Galabinov, Okereke e Bidaoui. Attenzione agli scaligeri che sceglieranno lo stesso schieramento: qui in attacco però vedremo Tupta, Di Carmine e Di Gaudio.



