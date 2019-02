Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite di campionato (24^ giornata)

Giunti alla ventiquattresima giornata del campionato, andiamo a vedere quali sono i pronostici di Serie A che ci attendono: ricordiamo che già ieri si è disputata Juventus Frosinone, il che lascia ovviamente un ventaglio di nove partite che verranno giocate tra sabato 16 e lunedì 18 febbraio. Come sempre l’analisi dei pronostici di Serie A prende spunto dalle quote: analizzeremo in particolar modo quelle che sono state emesse dall’agenzia di scommesse Snai e, partendo spunto dai valori assegnati soprattutto alle eventualità 1X2 (cioè il risultato fisso) proveremo a capire in che modo potrebbero terminare le varie sfide che ci attendono. Naturalmente andiamo in ordine cronologico, e dunque iniziamo a valutare le due partite che vengono disputate sabato, calendario ridotto rispetto al solito proprio perchè già venerdì sera c’è stato un anticipo.

PRONOSTICO CAGLIARI PARMA

Parliamo di due squadre che hanno classifiche diverse: il Parma potrebbe anche ambire all’Europa League ma chiaramente deve affrontare una certa concorrenza e non ha ancora trovato il giusto ritmo che le permetta di inserirsi concretamente la corsa, prova ne sia la sconfitta interna contro l’Inter dopo aver pareggiato sul campo della Juventus. Il Cagliari invece ha perso le ultime tre partite (senza segnare) ha vinto una sola volta dall’autunno e attraversa una crisi profonda che ha messo in discussione l’operato di Rolando Maran: la squadra isolana è legata a filo doppio al rendimento di Pavoletti, che infatti è in calo. Le quote Snai indicano comunque nei padroni di casa i favoriti, quasi a sorpresa: dunque il valore vantaggioso è quello che viene dal segno 2, che dovrete giocare se pensate che il Parma possa fare il colpo grosso. In questo caso il vostro guadagno sarebbe di 3,80 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, dunque (per esempio) 38 euro investendone 10.

PRONOSTICO ATALANTA MILAN

Spettacolo vero all’Atleti Azzurri d’Italia, e sfida che vale l’accesso in Champions League: il Milan difende il suo quarto posto dagli assalti di un terzetto che ha un punto in meno in classifica, e una di queste squadre è la Dea che ha svoltato da dicembre in avanti, diventando il miglior attacco del campionato e inanellando una grande prova dietro l’altra, riprendendo di fatto il passo che aveva caratterizzato le ultime due stagioni. Anche i rossoneri però stanno bene: Piatek e Paquetà hanno avuto l’effetto di dare equilibrio e maggiore incisività alla squadra, che magari convince ancora sul piano del gioco ma intanto vince, e sta legittimando la sua posizione. Vediamo brevemente quello che ci propongono le quote Snai: favorita l’Atalanta, vale infatti 2,10 volte la somma messa sul piatto l’eventualità della sua vittoria interna. Attenzione al pareggio, un risultato che almeno sulla carta potrebbe accontentare entrambe le squadre: giocando 10 euro con questo bookmaker ne vincereste 34, di fatto andando a guadagnare il triplo di quanto investito.



