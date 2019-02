Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite (24^ giornata)

Il secondo campionato italiano torna protagonista con la 24^ giornata ed è quindi arrivato il momento di esaminare da vicino che cosa potrebbero dirci i pronostici della serie B fissati dalla nostra redazione. Prima però di controllare quote e scommesse vediamo quali sono le partite in questo fine settimana. Ecco quindi che già sabato si comincerà con tre incontri attesi alle ore 15.00 e quindi Benevento-Cittadella, Carpi-Perugia e Padova-Foggia, mentre solo alle ore 18.00 avrà luogo Ascoli-Salernitana. Saranno poi tre le partite messe in calendario per domenica e quindi alle ore 15.00 avranno luogo Cosenza-Cremonese e Lecce-Livorno, con il posticipo delle ore 21.00 tra Spezia e Verona. Andiamo quindi a vedere a vicino i pronostici di Serie B fissati alla vigilia della 24^ giornata.

PRONOSTICO BENEVENTO CITTADELLA

Vista la classifica e pure la vittoria conseguita sulla Salernitana, non ci sorprende che il favore del pronostico vada per gli stregoni, che puntano a fare un ulteriore balzo in avanti nella graduatoria.

PRONOSTICO CARPI PERUGIA

Sfida aperta al Cabassi alla 24^ giornata di campionato: certo i falconi hanno il favore del pubblico di casa, ma gli umbri in stagione hanno raccolto maggiori soddisfazioni e pure ambiscono a un posto nella top eight per i play off promozione.

PRONOSTICO PADOVA FOGGIA

Scontro in fondo nella classifica all’Euganeo, dove i biancoscudati però non sono certo i favoriti: la squadra rossonero potrebbero fare molto bene, visto che la salvezza pare ormai molto vicina.

PRONOSTICO ASCOLI SALERNITANA

Nella sfida diretta a metà classifica appare complicato stilare in pronostico netto: entrambe le squadre approdano alla 24^ giornata di campionato con uno stato di forma fatto eccellente e tra casa e trasferta hanno raccolto poco. Staremo a vedere.

PRONOSTICO COSENZA CREMONESE

Per i pronostici di Serie B, ancora un match incerto, quello atteso al San Vito: qui Cosenza e Cremonese infatti non dimostrano un grande momento di forma e pure il pareggio potrebbe essere un esito da considerare.

PRONOSTICO LECCE LIVORNO

Pur dopo la bella vittoria ottenuta nella precedente giornata ecco che non sono gli amaranto i favoriti al successo oggi: al Via del Mare ci si aspetta quindi una grande prova dei giallorossi.

PRONOSTICO SPEZIA VERONA

Scontro diretto per la vetta in terra ligure: qui i bianconeri potrebbero avere una marcia in più, ma certo gli scaligeri non saranno un avversario semplice da affrontare.



