Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score (24^ giornata)

Il primo campionato italiano torna in campo e già oggi sabato 16 febbraio sono attesi i primi risultati di Serie A validi per la 24^ giornata. A dir il vero il turno è stato anticipato già ieri con la sfida tra Juventus e Frosinone (3-0), che di fatto non ha troppo mosso le cose nella classifica generale. In attesa però di conoscer il nuovo orientamento della graduatoria, dove è sempre la Vecchia Signora a dominare, andiamo a vedere quali sono gli incontri attesi in questo sabato 15 febbraio. Secondo il calendario ufficiale si comincerà alle ore 18.00 con la sfida tra Cagliari e Parma, dove i sardi cercheranno di rimediare al KO subito a San Siro contro i rossoneri di Gattuso nel precedente turno di campionato. Alle ore 20.30 sarà poi la volta del big match tra Atalanta e Milan a Bergamo, dove sono attese scintille tra questi dei club al top della condizione (considerando pure la vittoria della Dea guadagnata pochi giorni fa contro la Spal).

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Considerando quindi che sta succedono nella classifica, prima che i questi risultati di Serie A per la 24^ giornata ne sconvolgano l’ordine vediamo bene che pur dopo quanto accaduto ieri è sempre la Juventus, la capolista della prima serie del calcio italiano. Subito dietro ecco tutte le principali inseguitrici di Allegri, che pure sono in lotta per mettere in cassaforte un posto valido per l’Europa (come anche l’Atalanta e il Milan, oggi in campo). Ecco quindi che al secondo gradino troviamo il Napoli di Ancelotti, che dopo pure il pari del Franchi, vanta ora solo 52 punti, ma sempre +9 sull’Inter terzo in graduatoria. Appena sotto il podio poi troviamo le due protagoniste del big match serale di questo sabato ovvero Milan e Atalanta, che a oggi hanno messo a tabella rispettivamente 39 e 38 punti. Dobbiamo però segnalare che la Dea condivide il gradino anche con Roma e Lazio, mentre alla ottava piazza con 24 punti rimane fermo il Torino di Mazzarri, in campo domani. La top ten viene poi chiusa da Sampdoria e Fiorentina che dista però appena due lunghezze dal Sassuolo undicesimo. Nella seconda parte della classifica vediamo poi Parma, Genoa, Spal, Cagliari e Udinese, con il Bologna di Mihajlovic che con 18 punti è il primo club a considerarsi salvo. In piena zona rossa ecco quindi Empoli, Frosinone e Chievo, con i clivensi sempre fermi a quota 9 punti.

RISULTATI SERIE A

Ore 18.00 Cagliari-Parma

Ore 20.30 Atalanta-Milan

CLASSIFICA 24^ GIORNATA

Juventus 66

Napoli 52

Inter 43

Milan 39

Lazio, Roma, Atalanta 38

Torino 34

Sampdoria 33

Fiorentina 32

Sassuolo 30

Parma 29

Genoa 25

Spal 22

Cagliari 21

Udinese 19

Empoli, Bologna 18

Frosinone 16

Chievo (-3) 9



© RIPRODUZIONE RISERVATA