Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (24^ giornata)

Dopo il gustoso anticipo tra Palermo e Brescia (1-1), valido per la vetta della classifica ecco che il secondo campionato italiano torna in campo oggi sabato 16 febbraio dove sono attesi non pochi risultati di Serie B validi per questa appassionante 24^ giornata. Benché nell’anticipo di venerdì si siano già decisi i gradini più alti della classifica della cadetteria, i risultati di Serie B previsti oggi non saranno meno significativi, anche perché i tre punti messi in palio cominciano ad apparire pesanti, specie per alcuni club in posizioni critiche. Ecco quindi che per la giornata di oggi il primo fischio d’inizio è stato fissato per le ore 15.00 quando al Vigorito andrà in scena la sfida tra Benevento e Cittadella: stessa ora poi per l’incontro tra Carpi e Perugia. Sempre alle ore 15.00 avrà invece inizio Padova-Foggia: il match delle ore 18.00 è stato invece messo in calendario al Del Duca con Ascoli-Salernitana.

RISULTATI SERIE B: OLTRE ALLA VETTA

Come detto prima i risultati di Serie b attesi in questo turno paiono molto importanti, se non per decidere la vetta della classifica nella 24^ giornata, anche per delineare diverse posizioni critiche in fondo. Ecco infatti che qui la lotta per la salvezza si è fatta più che mai accesa. Fanalino di coda a oggi è sempre il Padova che pur dopo il pari con la Cremonese vanta 17 punti e non dispera ancora: appena una lunghezza troviamo infatti il Carpi e a due il Crotone, fisso alla 17^ piazza. Proseguendo ecco che stazionano ancora in zona rossa Foggia e Livorno, con entrambi i club che vantano a oggi 20 punti. Anche per loro il sogno di mettere in cassaforte la salvezza non è ancora svanito, visto che appena più sopra a 4 punti troviamo il Cosenza, che pure è di ritorno dal KO con gli amaranto toscani nel turno precedente. Insomma anche nei bassifondi la situazione è parecchio fluida. Chissà come i risultati di Serie B capovolgeranno lo scenario al termine della 24^ giornata.

RISULTATI SERIE B

Ore 15:00 Benevento-Cittadella

Ore 15:00 Carpi-Perugia

Ore 15:00 Padova-Foggia

Ore 18:00 Ascoli-Salernitana

CLASSIFICA 24^ GIORNATA

Brescia 43

Palermo 42

Benevento 36

Pescara, Lecce, Spezia 34

Verona 33

Cittadella 30

Perugia 29

Salernitana 28

Cremonese 27

Venezia, Ascoli 25

Cosenza 24

Livorno, Foggia 20

Crotone 19

Carpi 18



© RIPRODUZIONE RISERVATA