Risultati Serie C/ Classifica aggiornata e diretta gol live score del girone B

Dopo un intenso turno infrasettimanale, il terzo campionato italiano non si ferma e già oggi sabato 16 febbraio sono attesi i primi risultati della Serie C, in campo per la 27^ giornata. Il calendario corre veloce quindi per la terza serie del calcio italiano e specie per il girone B che oggi sarà protagonista unico, visto che gli altri incroci del gruppo A e C sono stati messi in calendario solo per i prossimi giorni. Il programma è dunque ben ricco, anche perché proprio il girone B l’unico ad essere rimasto invariato (note le vicende Pro Piacenza e Matera). Leggendo nel dettaglio vediamo che i primi risultati di Serie C arriveranno dai campi impegnati già alle ore 14.30: a quest’ora quindi si attende il fischio d’inizio di Sudtirol-Gubbio, Teramo-Monza, Ternana-Triestina e Vis Pesaro-Albinoleffe. Proseguendo vediamo che alle ore 16.30 sarà la volta di Feralpisalò-Ravenna, Vicenza-Fermana e Renate-Pordenone, mentre dovremo attendere le ore 18.30 per l’incontro tra Giana Erminio e Virtus Verona, con i gialloblu di ritorno dal KO con il Renate. Due poi le sfide della sera con la partita Rimini-Imolese prevista alle ore 20.30 e il match Sambenedettese-Fano atteso alle ore 20.45 per esigenze televisive.

RISULTATI SERIE C: CHE SUCCEDE IN CLASSIFICA

In attesa quindi di conoscere come i risultati di Serie C di quest’oggi muteranno le carte in tavola, vediamo che sta accadendo nella classifica del girone B, oggi unico protagonista. Ecco quindi che alla vigilia della 27^ giornata è sempre il Pordenone il primo in classifica: i ramarri vantano 53 punti e un vantaggio di nove lunghezze sulla Triestina e di dieci della Feralpisalò, a podio. Nella top ten poi rientrano Imolese, Sudtirol, Monza, Ravenna, Fermana, Vicenza e Pesaro con quest’ultimo a quota 33 punti (gli stessi della Sambenedettese). Ben vicini però rimangono Ternana e Gubbio che vantano gli stessi 32 punti, oltre che Renate, Teramo, Fano e Rimini. In piena zona rossa poi troviamo Giana Erminio, Albinoleffe e Virtus Verona, con i rossoblu fanalino di coda a quota 21 punti.

RISULTATI SERIE C

Ore 14:30 Südtirol-Gubbio

Ore 14:30 Teramo-Monza

Ore 14:30 Ternana-Triestina

Ore 14:30 Vis Pesaro-AlbinoLeffe

Ore 16:30 FeralpiSalò-Ravenna

Ore 16:30 Vicenza-Fermana

Ore 16:30 Renate-Pordenone

Ore 18:30 Giana Erminio-Virtus Verona

Ore 20:30 Rimini-Imolese

Ore 20:45 Sambenedettese-Fano

CLASSIFICA SERIE C

Pordenone 53

Triestina 44

Feralpisalò 43

Imolese 42

Monza, Ravenna, Sudtirol 39

Fermana 36

Vicenza 35

Sambenedettese, Vis Pesaro 33

Ternana, Gubbio 32

Renate 30

Rimini, Teramo, Fano 27

Giana Erminio 25

AlbinoLeffe 22

Virtus Verona 21





