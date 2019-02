Video/ Juventus Frosinone (3-0): highlights e gol della partita (Serie A)

Il video di Juventus Frosinone ci racconta una partita che la Vecchia Signora ha archiviato con un secco 3-0 grazie ai gol di Dybala, Bonucci e Ronaldo. Nella sfida dello Stadium è emersa la netta superiorità dei bianconeri su ogni fronte statistico. A cominciare dai tiri totali, che per la squadra di casa sono stati diciotto. Ben nove sono finiti nello specchio della porta difesa da Sportiello, mentre il volenteroso Frosinone, che ha concluso quindici volte, è riuscito ad impegnare Szczesny in una sola circostanza. Possesso palla ampiamente favorevole a Khedira e compagni, con un 61% che non ammette repliche. Juventus molto più fluida anche nel fraseggio con 596 passaggi completati, quasi il doppio rispetto al Frosinone. I bianconeri si sono rivelati più precisi nell’esecuzione con un 87% di giocate riuscite. Più fallosa, invece, la truppa ciociara, che ha accumulato diciotto falli nell’arco dei novanta minuti; 13 quelli commessi dalla Juventus, con due ammonizioni all’attivo, tre per il Frosinone. Più equilibrio nei calci d’angolo, coi gialloblu che ne hanno battuti sette contro i cinque della squadra di Allegri.

VIDEO JUVENTUS FROSINONE: DICHIARAZIONI

A fine gara il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così commentato la vittoria ottenuta dai suoi ragazzi: “La squadra è in crescita, a parte quel 3-3 con il Parma siamo in crescita e stiamo meglio rispetto alle prime settimane” ha detto a Sky Sport. Sul gol segnato da Dybala: “Siamo contenti, Paulo lo voleva e gli attaccanti vivono anche per questo. A Madrid dovremo fare gol, sarà una partita diversa dove ci vorrà attenzione e lucidità”. Ecco, invece, quanto detto dal mister del Frosinone, Baroni, che cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno nonostante il pesante ko contro la Juventus: “Era una gara difficilissima da affrontare, si sono viste sul campo le loro qualità tecniche. Dopo sedici minuti essere sotto di due gol non era facile per noi, la squadra è rimasta in campo con attenzione, mi è piaciuta la prestazione. In questi momenti bisogna saper prendere le cose positive. Il risultato ci ha penalizzato, ma la prestazione mi lascia fiducioso. Queste partite ci sono nel calendario, ci servono, sono gare che ci devono dare quella convinzione, quella compattezza”.





