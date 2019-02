Video/ Palermo Brescia (1-1): highlights e gol della partita (Serie B)

Il video di Palermo Brescia ci descrive lo scontro al vertice di Serie B, con highlights e gol di una partita decisa solo nel finale. Al Barbera va in scena un interessante confronto ai vertici: i rosanero vogliono dimenticare per una sera i problemi societari, le rondinelle invece scendono in campo con l’obiettivo di difendere la vetta della classifica. Dopo dodici minuti di gioco gli ospiti devono già fare a meno di Martella per un guaio muscolare. I rosanero dal canto loro partono bene, imprimendo ritmo ed intensità alla gara. il primo squillo è di Murawski, il cui destro non trova però lo specchio della porta. Ci prova anche Trajkovski per il Palermo, con un tiro a giro senza esito. E’ proprio il numero dieci dei siciliani a rendersi pericolosissimo con una iniziativa personale che porta alla conclusione il compagno di squadra Haas. Ed è sempre il solito Traijkovski a servire sul piatto d’argento a Falletti l’assist del possibile vantaggio a fine primo tempo. Nella ripresa esce fuori il Brescia, malgrado il brivido forte provato sulla traversa colpita da Falletti da posizione difficilissima. La girandola di cambi dà finalmente il via ai gol, come quello segnato dal nuovo entrato Nestorovski, che insacca di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La risposta del Brescia si concretizza con un pallonetto ben calibrato di Tremolada a sei minuti dalla fine. E’ la rete dell’uno a uno, nonchè l’ultima grande occasione prima della fine del match. Palermo e Brescia si dividono la posta in palio dopo aver regalato ai tifosi un gol per parte.

VIDEO PALERMO BRESCIA: IL TABELLINO

Palermo-Brescia 1-1 (primo tempo 0-0)

Marcatori: 79′ Nestorovski (P), 93′ Tremolada (B). Palermo (4-3-2-1): Brignoli, Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Jajalo (81′ Chochev), Haas (93′ Moreo); Falletti (76′ Nestorovski), Trajkovski; Puscas. All. Stellone. Brescia (4-3-1-2): Alfonso, Sabelli, Cistana (84′ Tremolada), Romagnoli, Martella (12′ Gastaldello), Bisoli, Tonali, Ndoj, Spalek, Torregrossa, Morosini (83′ Rodriguez). All. Corini. Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata. Ammoniti: 8′ Torregrossa (B), 19′ Falletti (P), 64′ Rispoli (P), 71′ Ndoj (B), 82′ Sabelli (B), 93′ Tremolada (B)





© RIPRODUZIONE RISERVATA