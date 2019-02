Wanda Nara, sasso contro l’auto/ Aggredita la moglie di Icardi: anche i figli a bordo

Tanta paura per Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi era a bordo della sua automobile assieme ai figli, quando è stata colpita da un sasso lanciato da un passate. La showgirl argentina, procuratrice dell’ex capitano dell’Inter, stava viaggiando in direzione autostrada, non lontana da San Siro, quando un sasso ha raggiunto il finestrino del suo mezzo. Fortunatamente, come riferisce Sportmediaset citando l’entourage della stessa donna, l’episodio non ha causato conseguenze, e sia i bambini quanto Wanda stanno bene e non sono feriti, ma il tutto non passerà nel dimenticatoio visto che la stessa Nara ha già denunciato l’accaduto. Difficile capire chi abbia commesso tale gesto deplorevole ma con grande probabilità le forze dell’ordine cercheranno di scoprire qualcosa analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza presenti in zona. E’ probabile che il lancio sia una risposta malsana al caos che si è creato in casa Inter a seguito di quanto accaduto a Icardi, a cui è stata tolta la fascia di capitano e che non si è presentato a Vienna per la gara di Europa League nonostante convocazione.

WANDA NARA, SASSO CONTRO L’AUTO

Da tempo la moglie-agente del numero 9 nerazzurro è finita nel mirino dei tifosi della stessa Inter, che più volte l’hanno attaccata via social, con critiche e insulti spesso e volentieri pesanti, ritenuta colpevole di richieste eccessive in cambio del rinnovo del contratto del marito. Il gesto del lancio del sasso è stato comunque condannato a più riprese sui social, a cominciare da Twitter. Numerosi i cinguettii sull’argomento come quello di Tanino Lugarà che scrive: «Se pensate che tirare sassi su una macchina, autobus, ecc… vi renda tifosi migliori, non avete capito un c*** della vita». Così invece Jody Colletti: «Ora il problema è ancor di più della società: se io fossi nei loro panni, lascerei Milano oggi stesso e fino a maggio me ne starei in Argentina. Così poi in estate l’Inter lo scambia (forse) alla pari con Schick o Inglese…». Infine il pensiero di J Mike, juventino, che scrive: «Ecco qui si è arrivati allo schifo . Il #calcio è uno #sport un #gioco . Per fortuna non ci sono gravi conseguenze #WandaNara e family».

