Diretta Albissola Arezzo/ Streaming video e tv: Dal Canto punta su Brunori (Serie C)

Albissola Arezzo si gioca alle ore 14:30, ed è valida per la ventottesima giornata nel girone A del campionato di Serie C 2018-2019: le due squadre sono in campo al Comunale di Chiavari dove i liguri affrontano le gare casalinghe di questa stagione. Archiviato il turno infrasettimanale, non ci sono pause e si torna a giocare pochi giorni dopo: mercoledì l’Albissola ha ottenuto un prezioso pareggio sul campo della Pistoiese, in una sfida diretta per la salvezza grazie alla quale i biancazzurri sono riusciti a rimanere un punto avanti ai toscani, pur in una situazione ancora tutta da definire e con il doppio confronto a sfavore. L’Arezzo invece ha mancato la possibilità di tenere il passo del Piacenza facendosi fermare in casa dalla Juventus U23; ha guadagnato un punto su Pro Vercelli e Carrarese ma ne ha persi due dai lupi e dall’Entella, e dunque deve serrare nuovamente le fila se vuole correre per la promozione diretta. Vedremo dunque in che modo andranno le cose nella diretta di Albissola Arezzo che è attesa tra qualche ora, nel frattempo possiamo valutare dubbi e certezze dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Albissola Arezzo: la partita infatti, come tutte le altre del campionato di Serie C, è esclusiva della piattaforma elevensports.it che per la quinta stagione consecutiva fornisce l’intero programma della terza divisione in abbonamento o tramite acquisto del singolo evento, naturalmente in diretta streaming video e dunque dovendo usufruire di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo che per chi rinnovasse la sottoscrizione dall’annata precedente non sono previsti costi.

PROBABILI FORMAZIONI ALBISSOLA AREZZO

Per Albissola Arezzo, Claudio Bellucci potrebbe confermare gli undici visti mercoledì: è squalificato Gulli, che però era partito dalla panchina e dunque sarà Calcagno a venire confermato come terzino destro, con Oprut dall’altra parte e la coppia centrale a protezione di Piccardo formata da Oliana e Gargiulo. A centrocampo ci sarà la regia di Federico Moretti con Damonte e Bezziccheri che gli faranno compagnia come mezzali; spazio poi ad un tridente o due punte con trequartista, dipenderà dalla posizione di Martignago che eventualmente farà allargare Cisco (in gol a Pistoia), il centravanti sarà comunque Cais. L’Arezzo invece punta sempre su Brunori Sandri, giunto all’ottavo gol in campionato: al suo fianco ci sarà verosimilmente Persano che farà rifiatare Cutolo, poi Rolando che dovrebbe essere nuovamente il trequartista che dovrà anche fare raccordo con un centrocampo nel quale Serrotti e Foglia verranno schierati a supporto di Buglio. Il portiere sarà Pelagotti, mentre la coppia centrale di difesa sarà formata da Pelagatti e Pinto con Luciani e Sala che agiranno sugli esterni.



