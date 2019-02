Diretta Alessandria Arzachena/ Streaming e tv: grigi a caccia di riscatto (Serie C)

Alessandria Arzachena, che si gioca domenica 17 febbraio alle ore 14.30, sarà una delle sfide valevoli per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Il turno infrasettimanale appena disputato ha fornito indicazioni diametralmente opposte per le due squadre. Solo uno scialbo 0-0 in casa contro l’Olbia per l’Alessandria, che resta a sole tre lunghezze di distanza dal terzultimo posto, incapace di ritrovare la vittoria anche contro i modesti sardi. L’Arzachena è sempre penultima ma è riuscita a scuotersi nell’ultimo match interno contro la Lucchese dopo otto sconfitte consecutive. Il gol di Sanna nel finale di partita ha restituito il sorriso e la vittoria agli uomini allenati da Giorico, che hanno preso l’ultimo tram salvezza avvicinandosi a tre punti di distanza proprio dai rossoneri toscani, al confine della zona play out nel girone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Alessandria Arzachena non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, né sul digitale terrestre né sul satellite. Gli abbonati al portale elevensports.it avranno la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi tramite pc, smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA ARZACHENA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Moccagatta di Alessandria. I padroni di casa piemontesi schiereranno Cucchietti tra i pali e una difesa a tre composta da Delvino, Prestia e Agostinone, mentre mancherà per squalifica il greco Zogos, espulso nell’ultimo match interno dei grigi contro l’Olbia. L’esterno di fascia destra sarà Gemignani e l’esterno di fascia sinistra Badan, mentre a centrocampo i centrali saranno Gazzi e Maltese. In attacco, tandem De Luca-Santini sostenuto dal trequartista Chiarello. Risponderà l’Arzachena con Marco Ruzittu tra i pali, Arboleda sull’out difensivo di destra e Trillò sull’out difensivo di sinistra, mentre Moi e Baldan giocheranno come centrali nella linea a quattro. A centrocampo i titolari saranno La Rosa, Casini e Bonacquisti, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Gatto, Sanna e Cecconi.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Gli schieramenti tattici vedranno l’Alessandria partire con un 3-4-1-2 scelto come modulo di partenza dal mister Gaetano D’Agostino, mentre Mauro Giorico, allenatore dell’Arzachena, risponderà con un 4-3-3. Il match d’andata tra le due formazioni si è concluso con un successo di misura dei grigi in Sardegna, 0-1 con rete decisiva messa a segno da De Luca a 10′ dal novantesimo. Nella scorsa stagione, il 3 aprile 2018, l’unico precedente disputato in campionato nella storia dei due club presso lo stadio Moccagatta è terminato con un pareggio a reti bianche.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker vedono l’Alessandria favorita per la conquista dei tre punti contro l’Arzachena. Vittoria interna quotata 2.05 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.25 la quota per l’eventuale pareggio ed Eurobet propone a 4.15 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sul numero di gol segnati nel match, Bwin offre a 2.15 la quota dell’over 2.5 e a 1.65 la quota dell’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA