Diretta Civitanova Perugia/ Streaming video e tv: lotta aperta per la vetta (Volley)

Civitanova Perugia, diretta dagli arbitri Mauro Goitre e Marco Zavater, è la partita di volley maschile in programma oggi domenica 17 febbraio 2019 al Eurosuole Forum: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Il primo campionato di volley maschile torna dotto i riflettori dopo la sosta per le Final Four della Coppa Italia (e dove la Lube ha perso l’ennesima finale contro Perugia) e lo fa con la diretta tra Civitanova e Modena, un grande classico e non solo per la competizione italiana. I due club, tra i più storici e titolati di sempre, quindi saranno faccia a faccia nella 21^ giornata della Superlega e chiaramente ci attendiamo scintille in terra dei cucinieri. Oltre alla storia, ai protagonisti e alle rispettive bacheche piene di trofei infatti la partita di questa sera si annuncia fondamentale anche considerando la classifica del primo campionato italiano.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Civitanova Modena sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento alle ore 20,30 al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Diretta streaming video della sfida garantita tramite il sevizio raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

RISULTATI E PRECEDENTI

Come affermato prima, la diretta tra Civitanova e Modena si annuncia davvero carica, anche solo controllando che sta accadendo nella classifica della Superlega alla vigilia della 21^ giornata. Ecco infatti che la Lube, oggi padrona di casa, è ferma oggi alla terza posizione con 47 punti, ma ricordiamo che la capolista Perugia (fresca vincitrice della Coppa Italia) con 51 punti è distante appena 4 lunghezze. I distacchi sono minimi eppure la lotta per il titolo di capolista quest’anno si annuncia davvero complicata. Di certo lo è anche per Modena, che ancora deve rifarsi della delusione per non aver trovato neppure la finale della Coppa Italia appena pochi giorni fa. La squadra gialloblu, che pure registra una vera emergenza infortuni, è infatti ferma alla quarta piazza, ma con 42 punti: sono quindi ben nove le lunghezze per pareggiare i conti con la Sir di Bernardi.



