Diretta Fiorentina Atalanta Primavera/ Streaming video e tv: il big-match al vertice

Fiorentina Atalanta Primavera, diretta dall’arbitro Daniele Rutella della sezione Aia di Enna, si gioca alle ore 10.00 di questa mattina, domenica 17 febbraio 2019. L’appuntamento è tra i più importanti dell’intera stagione, perché il primo posticipo della diciannovesima giornata del Campionato Primavera 1 mette di fronte in Fiorentina Atalanta Primavera la seconda e la prima in classifica, con i viola a quota 37 punti che ospiteranno i nerazzurri, capolista a quota 41. Di conseguenza la partita di oggi potrebbe riavvicinare la Fiorentina alla vetta oppure lanciare definitivamente la fuga dell’Atalanta, lasciando i viola a lottare con le altre big per il secondo posto, che varrà anch’esso la qualificazione diretta alle finali scudetto. Fiorentina e Atalanta sono grandi protagoniste anche nella Coppa Italia Primavera: nell’andata delle semifinali i viola hanno battuto l’Inter mentre la Dea ha superato il Torino, dunque potrebbero giocarsi anche la finale per il trofeo nazionale. In ogni caso, oggi ci attende un big-match tra due squadre ai vertici per quanto riguarda l’attenzione ai vivai.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Fiorentina Atalanta Primavera in diretta tv sarà visibile oggi su Sportitalia, naturalmente alle ore 10.00, in questo caso sia sul canale in chiaro (numero 60) sia al numero 225 di Sky: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA

Vediamo anche le probabili formazioni per Fiorentina Atalanta Primavera. I viola allenati da Emiliano Bigica hanno un paio di squalificati e dovrebbero proporre il 4-3-3: Ferrarini, Gelli, Antzoulas e Pensi nella difesa a quattro davanti al portiere Ghidotti; a centrocampo i possibili titolari sono invece Hanuljak, Lakti e Meli, infine ecco il tridente con Montiel e Maganjic esterni in appoggio al centravanti Vlahovic. La risposta dell’Atalanta di mister Massimo Brambilla dovrebbe concretizzarsi in uno speculare 4-3-3 con Carnesecchi estremo difensore, protetto dalla retroguardia a quattro con Zortea, Okoli, Guth e Brogni da destra a sinistra. A centrocampo è possibile il terzetto con Cortinovis e Cambiaghi al fianco del perno Colpani, mentre nel tridente d’attacco ecco le ali Traoré e Colley in appoggio alla prima punta Piccoli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA