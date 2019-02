Diretta Genoa Lazio/ Streaming video e tv: quote, biancocelesti favoriti (Serie A)

Genoa Lazio, partita che viene diretta dal signor Luca Banti, si gioca alle ore 15:00 di domenica 17 febbraio ed è valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Tornano in campo le due squadre, che spesso in passato hanno dato vita a sfide interessanti; i biancocelesti sono reduci dalla gara di Europa League contro il Siviglia, in campionato sembrano aver ripreso la marcia e con due vittorie consecutive, sia pure giunte con prestazioni poco brillanti, hanno ripreso la corsa verso il quarto posto dal quale stavano perdendo la presa. Tra alti e bassi, il Genoa sta riuscendo a mantenersi lontano dalla zona calda della classifica: nell’ultima giornata il Grifone ha pareggiato contro il Bologna, secondo segno X consecutivo dopo quello contro il Sassuolo, e se non altro continua a muovere la sua posizione nella graduatoria. Sarà molto interessante stabilire quello che succederà nella diretta di Genoa Lazio; aspettando il calcio d’inizio, noi possiamo andare a valutare in che modo le due squadre intendono disporsi sul terreno di gioco dello stadio Luigi Ferraris, leggendo le probabili formazioni della sfida.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA LAZIO

Cesare Prandelli ritrova Cristian Romero per Genoa Lazio: il difensore argentino tornerà dunque a guidare il reparto con Zukanovic, mentre Biraschi e Criscito agiranno sugli esterni. C’è qualche dubbio sul modulo: con il 4-3-3 Lazovic avanza la sua posizione affiancando Sanabria con Kouamé che si allarga sulla corsia sinistra, con il tradizionale 4-4-2 invece il serbo sarebbe l’esterno di centrocampo con Bessa dall’altra parte, e in mezzo avremmo la coppia formata da Radovanovic e Lerager. Gli undici in campo dunque dovrebbero essere comunque gli stessi, Bessa per esempio alternerà i ruoli di quarto di centrocampo e mezzala. Lazio ancora senza Sergej Milinkovic-Savic: spazio a Luis Alberto nella mediana a cinque, con Joaquin Correa che invece sarà trequartista alle spalle di uno tra Immobile e Caicedo. Parolo come sempre sarà l’altro interno, mentre Lucas Leiva terrà le fila del gioco e della manovra; l’ex Romulo è favorito su Marusic a destra, dall’altra parte giocherà Lulic con una difesa nella quale potrebbe tornare titolare il recuperato Luiz Felipe, in ballottaggio con Bastos per affiancare Acerbi e Stefan Radu a protezione di Strakosha.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere su Genoa Sassuolo avete a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker il favore del pronostico arride ai biancocelesti, ma siamo in equilibrio perchè il valore assegnato alla vittoria ospite (segno 2) vale 2,05 volte la somma messa sul piatto. Arriviamo ad una quota di 3,60 volte la cifra investita per il segno 1, che identifica il successo interno; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare 3,45 volte la puntata.



