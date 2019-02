Diretta Lucchese Entella/ Streaming video e tv: capolista virtuale di scena a Lucca

Lucchese Entella, diretta dall’arbitro Ivan Robilotta della sezione Aia di Sala Consilina, si disputa alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, domenica 17 febbraio 2019, presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, dove è programmata questa partita valida per la ventisettesima giornata del girone A di Serie C. Si gioca dunque a gran ritmo, tornando in campo con Lucchese Entella pochi giorni dopo il precedente turno infrasettimanale che per l’Entella è stato preziosissimo. Infatti, la vittoria nel big-match contro la Pro Vercelli consolida sempre più la posizione da “capolista virtuale” dell’Entella, che adesso è a quattro lunghezze dal vertice ma con quattro partite in più da recuperare rispetto alla stessa Pro Vercelli. L’incognita naturalmente può essere il calendario, che prossimamente per l’Entella sarà fittissimo, ma i liguri sono a questo punto davvero la prima favorita per la promozione diretta. La Lucchese invece mercoledì ha perso ad Arzachena, in classifica ha appena 20 punti anche a causa del -8 di penalizzazione e di conseguenza deve pensare soprattutto alla salvezza. Fare punti oggi non sarà facile ma potrebbe dare una grande spinta, anche psicologica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Lucchese Entella; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE ENTELLA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Lucchese Entella. Per i padroni di casa toscani allenati da Favarin potremmo disegnare un 4-3-3 con Lombardo, Gabbia, De Vito e Favale davanti all’estremo difensore Falcone; a centrocampo Mauri è squalificato, scegliamo come terzetto titolare Bernardini, Provenzano e Zanini, mentre i tre possibili titolari nel tridente d’attacco sono De Feo, Di Nardo e Bortolussi. La replica dell’Entella di mister Boscaglia dovrebbe invece concretizzarsi nel 4-3-1-2: Paroni in porta, protetto dalla difesa a quattro composta da Belli, Pellizzer, Chiosa e Crialese. Nel terzetto di centrocampo Erano, Paolucci e Nizzetto, mentre sulla trequarti dovrebbe agire Iocolano in appoggio a Mota Carvalho e Mancosu, i due attaccanti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA