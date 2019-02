Diretta Milan Genoa Primavera/ Streaming video e tv: punti salvezza per i rossoneri

Milan Genoa Primavera, diretta dall’arbitro Nicolò Marini della sezione Aia di Trieste, si disputa alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 17 febbraio 2019, per la diciannovesima giornata del Campionato Primavera 1. La posta in palio in Milan Genoa Primavera sarà particolarmente delicata per i rossoneri, reduci da una sconfitta contro la Juventus e prima dal k.o. contro la Roma, più in generale protagonisti fino a questo momento di una stagione piuttosto anonima, tanto che il Milan è solamente penultimo con appena 14 punti, posizione che a fine stagione significherebbe una pesantissima retrocessione nella Primavera 2, con la prospettiva dunque di dover lottare non poco anche solo per andare ai playout, che toccheranno invece a terzultima e quartultima. Il Genoa a quota 21 punti invece sarebbe ad oggi salvo, ma il rischio quanto meno dei playout non è ancora scongiurato, dunque per i giovani Grifoni fare un bel risultato in casa del Milan avrebbe grande valore, un passo avanti concreto verso la tranquillità.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Milan Genoa Primavera in diretta tv sarà visibile oggi su Sportitalia, naturalmente alle ore 15.00, in questo caso sia sul canale in chiaro (numero 60) sia al numero 225 di Sky: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA PRIMAVERA

Osserviamo infine le probabili formazioni per Milan Genoa Primavera. Il tecnico rossonero Federico Giunti dovrebbe proporre il Milan con il modulo 4-3-3: Soncin fra i pali, davanti a lui difesa a quattro con Barazzetta, Merletti, Djalò e Ruggeri. A centrocampo invece ci attendiamo un terzetto composto da Brescianini, Torrasi e Sala, infine nel tridente d’attacco ecco la prima punta Tsadjout che sarà affiancato dagli esterni Maldini e Capanni. La risposta del Genoa di Carlo Sabatini dovrebbe offrirci uno speculare 4-3-3: retroguardia a quattro con Candela, Da Cunha, Piccardo e Raggio davanti al portiere Russo, mentre i possibili titolari a centrocampo sono Karic, Zvekanov e Schafer, così come nel terzetto in attacco ci attendiamo in campo dal primo minuto Cleonise, Bianchi e Szabo.



