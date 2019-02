Diretta Monopoli Juve Stabia/ Streaming video e tv: trasferta ostica per la capolista

Monopoli Juve Stabia, diretta dall’arbitro Matteo Marcenaro della sezione Aia di Genova, sarà una delle partite più attese nella ventisettesima giornata del girone C di Serie C. L’appuntamento è fissato presso lo stadio Vito Simone Veneziani della città pugliese alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, domenica 17 febbraio 2019. L’importanza di Monopoli Juve Stabia può essere capita anche solo dando un rapido sguardo alla classifica del gruppo meridionale: le Vespe campane sono saldamente capolista con 57 punti e vogliono continuare a volare, ma il Monopoli si trova al quinto posto a 37 punti ed è dunque una delle rivali più ostiche, alla caccia della migliore posizione possibile nella griglia dei playoff. Per di più, il turno infrasettimanale che è andato in archivio solo pochi giorni fa ha portato senza dubbio notizie migliori per il Monopoli, che ha colto una bella vittoria esterna sul campo della Paganese. La Juve Stabia invece ha faticato non poco per ottenere un pareggio contro il Catanzaro, anche grazie allo sciagurato errore di Giannone che ha sbagliato un rigore tentando un cucchiaio che non ha ingannato Branduani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Monopoli Juve Stabia; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI JUVE STABIA

Adesso vediamo quali sono le probabili formazioni per Monopoli Juve Stabia. I padroni di casa pugliesi dovrebbero proporre contro la capolista il modulo 4-4-2: Pissardo in porta, davanti a lui Rota, De Franco, Bastrini e Fabris nella linea difensiva a quattro; Paolucci, Scoppa, Maimone e Mercadante sono i possibili titolari a centrocampo, così come in attacco dovremmo vedere in campo Mangni e Mendicino. La replica della Juve Stabia dovrebbe invece concretizzarsi nel seguente 4-3-3: Branduani fra i pali; davanti a lui Vitiello, Marzorati, Troest e Allievi in difesa; nel centrocampo a tre ecco Calò, Mastalli e Carlini probabili titolari, così come Melara, Torromino e Paponi per formare il tridente d’attacco delle Vespe.

PRONOSTICO E QUOTE

Parliamo infine del pronostico su Monopoli Juve Stabia: l’agenzia di scommesse Snai vede favorita la capolista, ma con differenze non clamorose. Il segno 2 infatti è quotato a 2,35, mentre poi si sale ma non di molto per le due quote quasi identiche proposte per il pareggio e per la vittoria del Monopoli. Per la precisione, il segno 1 è quotato a 3,00 mentre con il segno X si tocca quota 3,05.



