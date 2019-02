Diretta Rally di Svezia 2019/ Wrc, streaming video DAZN: il percorso (17 febbraio)

Ultima giornata per il Rally di Svezia 2019: oggi domenica 17 febbraio 2109 verrà quindi decretato il vincitore della seconda prova del mondiale Wrc e verranno quindi distribuiti i primi punti anche nella classifica dei piloti, che ovviamente appare ben scarna dopo aver affrontato solo la gara del Principato di Monaco. Sarà quindi una giornata davvero speciale tra le nevi del grande nord: sono attese oggi appena due prove prima della Power stage ed quindi saranno pochi i chilometri che daranno il volto definitivo alla graduatoria finale. La sfida per il podio sarà quindi avvero accesa ma questo lo avevamo visto già ieri durante le ben otto special stage vissute in condizioni estremamente mutevoli. Anche oggi, neve, ghiaccio e sbalzi di temperature tra il mattino presto e il primo pomeriggio animeranno la prova svedese.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DI SVEZIA

Segnaliamo che per quanto riguarda le ultime prove speciali in programma oggi, il Rally di Svezia 2019 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso. Inoltre la nuova piattaforma DAZN proporrà la finestra in diretta, dalle ore 12.00, per assistere alle fasi finali della gara e il podio. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dalla Svezia.

RALLY DI SVEZIA 2019: IL PERCORSO DI OGGI

Come detto prima, per l’ultima giornata del Rally di Svezia 2019, il comitato organizzatore ha previsto appena due prove speciali, prima del podio finale: non saranno quindi tanti chilometri a decidere il vincitore finale. Il tracciato poi non pare troppo sorprendente: come abbiamo detto già nei giorni scorsi le zone attraversare sono ben note visto che anche quest’anno non si è voluto andare oltre la tradizione di questa manifestazione rallystica. Va poi detto che proprio il finale è sullo stesso tracciato già vissuto sabato sera nella prova sprint a fianco del car service. Nel dettaglio ricordiamo che la SS17 di Likenas 1 avrà inizio alle ore 7.50 e sarà lunga 21,19 km: subito verrà ripetuta, mentre la power stage SS 19 sarà la Torsby 2, già vissuta nella giornata precedente.



