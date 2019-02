Diretta Siena Juventus U23/ Streaming video e tv: si gioca al Franchi (Serie C)

Siena Juventus U23 è in programma alle ore 14:30 di domenica 17 febbraio, ed è una delle partite che rientrano nel calendario della ventottesima giornata di Serie C 2018-2019. Siamo nel girone A, allo stadio Artemio Franchi: la Robur arriva da un turno infrasettimanale nel quale ha pareggiato a Cuneo, prolungando la sua striscia di imbattibilità a undici partite e continuando a correre verso la fase nazionale dei playoff, con la possibilità di superare Arezzo e Carrarese una volta che avrà recuperato tutte le partite. Sono appena tre le sconfitte stagionali del Siena, che in casa ha ottenuto 22 punti in 11 giornate; compito ostico dunque quello della Juventus U23, che affronta la seconda trasferta consecutiva dopo il buon pareggio di Arezzo. Per i giovani bianconeri, che sembrano aver archiviato la salvezza – ma devono ancora stare attenti – l’obiettivo è quello di entrare nei playoff; per farlo dovranno ridurre le distanze rispetto al Novara, e dunque provare a infilare una striscia di risultati utili. Vedremo se centreranno qualcosa di positivo nella diretta di Siena Juventus U23, intanto possiamo andare a leggere le probabili formazioni della sfida analizzando le potenziali scelte da parte dei due allenatori.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Siena Juventus U23: la partita infatti, come tutte le altre del campionato di Serie C, è esclusiva della piattaforma elevensports.it che per la quinta stagione consecutiva fornisce l’intero programma della terza divisione in abbonamento o tramite acquisto del singolo evento, naturalmente in diretta streaming video e dunque dovendo usufruire di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo che per chi rinnovasse la sottoscrizione dall’annata precedente non sono previsti costi.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA JUVENTUS U23

Ecco allora le probabili formazioni di Siena Juventus U23: Michele Mignani punta ancora sul 4-3-3 nel quale Mirko Romagnoli può affiancare Marco Rossi al centro della difesa, con Contini in porta e due terzini che potrebbero essere Dario D’Ambrosio e Pedrelli, che può essere spostato a sinistra. In mezzo al campo Gerli sarà il playmaker di riferimento per la squadra, con Arrigoni che si gioca una maglia da mezzala mentre sembra certa la conferma per Sbrissa; avremo poi un tridente offensivo con Cianci favorito su Gliozzi come prima punta, Aramu e Guberti dovrebbero essere nuovamente gli esterni. Mauro Zironelli se la gioca con una difesa a tre nella quale Morelli, Andersson e Coccolo si posizionano davanti a Nocchi, Zanimacchia e Beruatto appaiono favoriti per giostrare sulle corsie laterali (ma occhio a Monzialo a sinistra), con in mezzo Idrissa Touré e un Di Pardo che può avere una maglia da titolare. Nicolussi Caviglia è favorito per rappresentare il trequartista che agirà alle spalle dei due attaccanti: conferma per Mokulu Tembe mentre Mavididi, reduce dal quarto gol in campionato, si gioca il posto con Bunino che per naturale turnover potrebbe avere la meglio.



