Diretta slalom Are/ Mondiali sci 2019 streaming video tv: Hirscher e Noel sugli scudi

La diretta dello slalom di Are sarà l’ultimo atto dei Mondiali di sci 2019: la gara maschile fra i pali stretti è infatti l’ultima in programma e caratterizzerà la domenica conclusiva della rassegna iridata sulle nevi svedesi di Are. Lo slalom vedrà in copertina naturalmente Marcel Hirscher, però ci sarà un lungo elenco di possibili rivali, da Henrik Kristoffersen ad Andre Myhrer, da Alexis Pinturault all’altro francese Clement Noel che dello slalom è il nuovo astro nascente. Per l’Italia nello slalom femminile possiamo sperare in un ruolo di outsider, ma onestamente le possibilità di lottare per il podio sembrano essere abbastanza ridotte: analizzeremo in seguito tutti i favoriti e le possibilità degli azzurri in questa gara, adesso però ecco tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Are, ultimo atto dei Mondiali di sci 2019 che assegnerà anche il quinto titolo iridato maschile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM DI ARE

La diretta dello slalom di Are avrà inizio alle ore 11.00, quando prenderà il via la prima manche dell’ultima gara dei Mondiali di sci 2019 in Svezia, mentre l’appuntamento con la seconda manche sarà alle ore 14.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svezia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM ARE: FAVORITI E AZZURRI

Verso lo slalom di Are, andiamo dunque a spendere qualche parola in più sui possibili protagonisti che abbiamo già citato in precedenza. In copertina naturalmente Marcel Hirscher, che anche in questa stagione si avvia a vincere la Coppa del Mondo generale pure grazie alla netta superiorità nella classifica di slalom: in questa stagione l’austriaco fra i pali stretti ha vinto a Levi, Saalbach, Zagabria, Adelboden ed infine Schladming subito prima dei Mondiali, dunque con cinque successi in bacheca sarà ancora una volta Hirscher il principale favorito. Come secondo nome ci giochiamo Clement Noel, perché l’astro nascente francese ha conquistato le due grandi classiche Wengen e Kitzbuhel, dimostrando sia indiscutibili qualità tecniche sia una notevole forza psicologica, perché in quei luoghi leggendari la pressione non è inferiore a quella che ci potrebbe essere in un Mondiale. Sempre in casa Francia, quest’anno stiamo ammirando un Alexis Pinturault davvero eccellente anche in slalom, che dunque si candida a protagonista assoluto come l’immancabile Henrik Kristoffersen, sempre costante anche se mai vittorioso in questa stagione e desideroso di rompere il ghiaccio nell’occasione più importante come ha fatto venerdì nel gigante. Il pendio di Are chiamerà poi all’azione l’idolo di casa e campione olimpico in carica Andre Myhrer, grande speranza della Svezia per chiudere bene questi Mondiali. In casa Italia dobbiamo fare i conti con un Manfred Moelgg influenzato, in copertina allora mettiamo il giovane rampante Alex Vinatzer e il veterano Giuliano Razzoli. Vinatzer è stato determinante per il bellissimo bronzo vinto nel team event, Razzoli ha saputo tornare tra i migliori dopo che ad inizio stagione partiva con pettorali attorno al 70: l’obiettivo è essere protagonisti, pur con la consapevolezza che puntare al podio sarà difficile.



