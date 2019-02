Diretta Spezia Verona/ Streaming video DAZN: spareggio playoff al Picco! (Serie B)

Spezia Verona, che sarà diretta dal signor Pezzuto, si gioca domenica 17 febbraio alle ore 21.00 e sarà un match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Con l’ultimo colpaccio in casa del Cittadella, i liguri hanno piazzato il sorpasso il sesto posto sugli scaligeri a parità di partite giocate. Ormai in settima posizione, più che a rincorrere il salto diretto in Serie A il Verona sembra impegnato a mantenere la zona play off in una stagione che sta presentando più difficoltà di quanto fosse lecito attendersi. Partiva sicuramente con meno pressioni lo Spezia, che ora vede il terzo posto occupato dal Benevento (che pure per il momento ha disputato una partita in meno rispetto ai bianconeri) lontano solo due punti. La sfida allo stadio Picco potrebbe diventare dunque un vero e proprio spareggio: chi vincerà va in orbita, chi perderà dovrà ridimensionare i suoi sogni di gloria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spezia Verona non si potrà seguire in diretta tv, ma la diretta streaming video via internet sarà disponibile in esclusiva per tutti gli abbonati sulla piattaforma DAZN, collegandosi tramite smart tv oppure con pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA VERONA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Picco di La Spezia. I padroni di casa liguri schiereranno Lamanna tra i pali, De Col in posizione di terzino destro e Augello in posizione di terzino sinistro, mentre i centrali di difesa saranno Ligi e Crivello. A centrocampo spazio al Ricci affiancato da Bartolomei e Mora, mentre nel tridente offensivo partiranno titolari il nigeriano Okereke, il ghanese Gyasi e il marocchino Bidaoui. Risponderà il Verona con Silvestri estremo difensore alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra rispettivamente con Faraoni, Bianchetti, Marrone e Vitale. A centrocampo terzetto titolare formato da Zaccagni, dallo svedese Gustafsson e da Munari, mentre Di Carmine guiderà il tridente offensivo scaligero affiancato da Di Gaudio e dal brasiliano Matos.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Gli schieramenti tattici vedranno lo Spezia partire con un 4-3-3 scelto come modulo di partenza dal mister Pasquale Marino, mentre Fabio Grosso, allenatore del Verona, risponderà con lo stesso sistema di gioco. Nel match d’andata gli scaligeri hanno avuto la meglio con il punteggio di 2-1 contro i liguri, con i gol di Matos e Zaccagni che ribaltarono l’iniziale vantaggio siglato da Bidaoui. Al 5 novembre 2016 risale l’ultimo precedente disputato a La Spezia tra le due squadre, il Verona si impose con un abbondante 1-4 con le reti di Granoche su rigore per i padroni di casa e il poker veneto firmato da una doppietta di Fossati, da Romulo e da un’autorete dello stesso Granoche. Ai tempi della Lega Pro risale l’ultimo successo interno dello Spezia contro il Verona, 1-0 il risultato finale datato 24 ottobre 2010.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker vedono lo Spezia favorito per la conquista dei tre punti contro il Verona. Vittoria interna quotata 1.90 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.20 la quota per l’eventuale pareggio ed Eurobet propone a 4.00 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sul numero di gol segnati nel match, Bwin offre a 2.25 la quota dell’over 2.5 e a 1.60 la quota dell’under 2.5.



