Probabili formazioni/ Napoli Torino: quote, chi per affiancare Insigne? (Serie A)

Andiamo a studiare le probabili formazioni di Napoli Torino, partita che si gioca alle ore 20:30 di domenica 17 febbraio e che fa parte della ventiquattresima giornata nel campionato di Serie A 2018-2019: Carlo Ancelotti, intenzionato a riscattare il pareggio di Firenze che lo ha fatto tornare a 11 punti dalla Juventus, deve valutare soprattutto la condizione dei suoi giocatori reduci dalla trasferta di Zurigo e, avendo cambiato molto anche in campionato, non è ancora sicuro con quale undici si presenterà al San Paolo per affrontare il grande ex Walter Mazzarri. Il quale dal canto suo intravede la possibilità di portare il Torino in Europa League, ha le sue granitiche certezze ma nelle ultime uscite ha anche dimostrato di saper variare, sia nel modulo che in qualche giocatore chiave. Vediamo allora quali sono i dubbi e le certezze che ancora albergano nella mente dei due allenatori a poche ore dal calcio d’inizio della sfida, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Napoli Torino.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, che ha fornito le quote per un pronostico su Napoli Torino, è netto il vantaggio dei partenopei per questa partita: abbiamo una differenza piuttosto larga tra il valore di 1,45 assegnato all’eventualità della vittoria interna (1,45) e la quota che accompagna il segno 2 da giocare per il successo esterno dei granata, che vi farebbe guadagnare 7,75 volte quanto messo sul piatto. L’ipotesi del pareggio è quella per la quale dovrete giocare il segno X, e in questo caso andreste a vincere una somma corrispondente a 4,25 volte la puntata.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO

GLI 11 DI ANCELOTTI

Come già detto, Ancelotti deve ancora valutare per Napoli Torino chi far giocare: ragionevolmente però possiamo dire che sugli esterni dovrebbero agire Malcuit e Ghoulam, in porta ci sarà Meret e al centro della difesa le scelte sono fissate, visto che l’infortunio di Raul Albiol obbliga il tecnico a puntare nuovamente su Nikola Maksimovic come partner di Koulibaly, aspettando che Chiriches torni in piena condizione (sarà comunque in panchina). A centrocampo ci aspettiamo di ritrovare Allan e Zielinski, o Fabian Ruiz visto che lui e il polacco sono sostanzialmente intercambiabili anche all’interno della singola partita; a destra giocherà Callejon, da verificare le condizioni dell’ex Verdi che però si avvia verso la tribuna. Come sempre poi Ancelotti deve decidere il duo d’attacco: la certezza è Lorenzo Insigne che è anche diventato il nuovo capitano della squadra ereditando la fascia da Hamsik, tra Milik e Mertens i numeri premiano decisamente il polacco ma il belga certamente non parte battuto a priori, e dunque potrebbe anche giocare titolare avendo ottimi ricordi del Torino, cui due stagioni fa aveva segnato un gol meraviglioso con un pallonetto.

I DUBBI DI MAZZARRI

Paradossalmente per Napoli Torino è Mazzarri ad avere i dubbi maggiori: intanto in difesa, dove il rientro di Nkoulou (che era squalificato) ripropone il ballottaggio tra Djidji ed Emiliano Moretti, con Izzo e Sirigu che sono certi del posto. Poi a centrocampo: la posizione di Ansaldi deciderà se Baselli sarà titolare o meno, con l’argentino da esterno sarà così ma l’ex di Genoa e Inter ha dimostrato di poter essere anche una mezzala, e allora in questo caso Ola Aina slitterebbe a sinistra, De Silvestri occuperebbe la fascia destra e Baselli sarebbe in competizione con Meité, la cui fisicità lo farebbe diventare il favorito per iniziare la partita. L’ex Atalanta dunque potrebbe essere lasciato in panchina come arma tattica per il secondo tempo; la certezza in mediana resta Rincon che si occuperà della cabina di regia pur avendo caratteristiche non proprio da playmaker arretrato. Davanti, ecco l’altro dubbio: chi giocherà al fianco di Belotti? Zaza, che tre anni fa con la Juventus aveva segnato il gol scudetto contro il Napoli, è tornato a disposizione e scalpita per avere una maglia ma questa potrebbe essere la partita di Iago Falque, ancora in vantaggio per partire titolare.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 2 Malcuit, 19 Ni. Maksimovic, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 7 Callejon, 5 Allan, 20 Zielinski, 8 Fabian Ruiz; 99 Milik, 24 L. Insigne

A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 23 Hysaj, 13 Luperto, 21 Chiriches, 11 Ounas, 42 A. Diawara, 9 Verdi, 34 Younes, 14 Mertens

Allenatore: Carlo Ancelotti

Squalificati: –

Indisponibili: Raul Albiol, Mario Rui

TORINO (3-5-2): 39 Sirigu; 5 Izzo, 33 Nkoulou, 30 Djidji; 34 Aina, 23 Meité, 88 Rincon, 8 Baselli, 15 Ansaldi; 14 Iago Falque, 9 Belotti

A disposizione: 1 Ichazo, 25 Rosati, 36 Bremer, 24 E. Moretti, 29 De Silvestri, 7 Lukic, 27 Parigini, 21 Berenguer, 11 Zaza, 19 Damascan

Allenatore: Walter Mazzarri

Squalificati: –

Indisponibili: –



