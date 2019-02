Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score (24^ giornata)

Siamo in attesa dei sei risultati di Serie A che caratterizzeranno la domenica della ventiquattresima giornata del massimo campionato. Questa settimana la Serie A ha avuto inizio con un anticipo venerdì sera, poi due sole partite ieri, in programma oggi ce ne saranno sei ed infine avremo anche il posticipo del lunedì. Andiamo allora per prima cosa a ricordare quale sia nel dettaglio il calendario delle sei partite di Serie A attese oggi, domenica 17 febbraio 2019: si comincerà alle ore 12.30 con il lunch match Spal Fiorentina; alle ore 15.00 avremo tre partite, cioè Genoa Lazio, Empoli Sassuolo e Udinese Chievo, il primo posticipo sarà alle ore 18.00 Inter Sampdoria e infine alle ore 20.30 avremo Napoli Torino che chiuderà il quadro dei risultati Serie A della domenica, anche se per la classifica definitiva al termine di questa 24^ giornata bisognerà aspettare ancora Roma Bologna di domani sera.

RISULTATI SERIE A: I POSTICIPI DI SPICCO

Emergono dunque le partite di Inter e Napoli come sfide più attese oggi, per dare più consistenza al quadro dei risultati di Serie A in questa giornata. Inter Sampdoria e Napoli Torino sono senza dubbio i due big-match della domenica, sia per blasone di tutte le squadre coinvolte, sia per l’importanza della posta in palio nei quartieri alti della classifica di Serie A. In particolare l’Inter è riuscita a fare notizia con vicende extra-campo anche dopo essere tornata alla vittoria sabato scorso: ecco dunque che la partita contro la Sampdoria sarà un’altra fondamentale tappa della lunga corsa verso il terzo posto, che tra l’altro ci dirà pure se i blucerchiati conservano ancora possibilità di lottare per un posto in Europa League dopo l’inopinata sconfitta casalinga di domenica scorsa contro il Frosinone. In Napoli Torino invece i partenopei dovranno cercare di tenere aperta una piccola possibilità di inseguire ancora lo scudetto, mentre i granata – che potrebbero ritrovarsi a fare un favore alla Juventus – devono al pari della Sampdoria rimanere in scia a chi li precede per sperare ancora nella qualificazione all’Europa League.

SERIE A 24^ GIORNATA

Ore 12.30

Spal Fiorentina

Ore 15.00

Genoa Lazio

Empoli Sassuolo

Udinese Chievo

Ore 18.00

Inter Sampdoria

Ore 20.30

Napoli Torino

CLASSIFICA 24^ GIORNATA

Juventus 66

Napoli 52

Inter 43

Milan 42

Lazio, Roma, Atalanta 38

Torino 34

Sampdoria 33

Fiorentina 32

Sassuolo 30

Parma 29

Genoa 25

Cagliari 24

Spal 22

Udinese 19

Empoli, Bologna 18

Frosinone 16

Chievo (-3) 9



