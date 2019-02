Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score (24^ giornata)

Tre risultati di Serie B arriveranno oggi, domenica 17 febbraio 2019, per la ventiquattresima giornata del campionato cadetto, quinto turno del girone di ritorno della Serie B 2018-2019. Per prima cosa ricordiamo naturalmente il programma con gli orari dei tre incontri che ci attendono, che saranno comunque quelli ormai tradizionali della domenica di Serie B in questa stagione. Come di consueto dunque si comincerà alle ore 15.00 con le prime due partite, che saranno Cosenza Cremonese e Lecce Livorno, due partite tra club accomunati dalla stessa iniziale; il terzo appuntamento sarà invece in prima serata, infatti alle ore 21.00 è atteso il fischio d’inizio di Spezia Verona, che completerà la domenica di Serie B in attesa del posticipo Crotone Pescara di domani sera, mentre ricordiamo che in questa giornata è il Venezia ad osservare il turno di riposo, necessario in questa Serie B a 19 squadre – che tornerà a 20 nel prossimo campionato, come annunciato qualche settimana fa.

RISULTATI SERIE B: IN ZONA PLAYOFF

Tra i risultati di Serie B attesi oggi sarà naturalmente quello di Spezia Verona il più atteso per i suoi effetti sulla zona playoff della classifica del campionato cadetto, che comunque coinvolge anche il Lecce, nel pomeriggio in campo contro il Livorno che deve invece pensare solamente alla lotta per la salvezza. Sappiamo che la corsa verso i playoff sarà ancora molto lunga e che in Serie B gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo, ma certamente Spezia Verona può essere definito come uno scontro diretto fra due formazioni che condividono lo stesso obiettivo. Il Verona a dire il vero in estate puntava alla promozione diretta, traguardo a dire il vero non ancora impossibile ma certamente molto più difficile da inseguire adesso per l’Hellas, in ogni caso l’odierna trasferta al Picco dirà certamente di più sia sulle ambizioni del Verona sia su quelle dei padroni di casa liguri. Il turno invece si annuncia più favorevole per il Lecce, che ha di conseguenza il dovere di cercare l’allungo in questa corsa ancora molto intensa verso i playoff.

SERIE B, 24^ GIORNATA

Ore 15.00

Cosenza Cremonese

Lecce Livorno

Ore 21.00

Spezia Verona

CLASSIFICA 24^ GIORNATA

Brescia 43

Palermo 42

Benevento 39

Pescara, Lecce, Spezia 34

Verona 33

Perugia 32

Salernitana 31

Cittadella 30

Cremonese 27

Venezia, Ascoli 25

Cosenza 24

Foggia 21

Livorno 20

Crotone 19

Carpi, Padova 18



