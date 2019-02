Risultati Serie C/ Classifica aggiornata e diretta gol live score (27^ giornata)

Molti risultati di Serie C arriveranno naturalmente anche oggi, domenica 17 febbraio 2019. Il campionato della terza serie del calcio italiano prosegue a grandi passi: nei giorni scorsi abbiamo vissuto un interessante turno infrasettimanale, mentre ieri è cominciata la ventisettesima giornata con le partite del girone B, che era sceso in campo in precedenza martedì. Adesso invece naturalmente tocca ai gironi A e C, che erano stati protagonisti mercoledì e a dire il vero pure giovedì con un paio di posticipi. Dunque ci aspetta come sempre una domenica molto fitta di partite che ci daranno una raffica di risultati di Serie C, anche se ormai sono giunte al termine le agonie di Pro Piacenza e Matera, sfoltendo così il calendario di due gironi davvero complicati e le cui classifiche sono ancora di difficile interpretazioni, visti i tanti recuperi ancora da disputare.

IL GIRONE A

Vediamo dunque adesso quali sono le nove partite che ci daranno i risultati di Serie C per quanto riguarda il girone A nella 27^ giornata di campionato. Il grosso del programma sarà alle ore 14.30, quando prenderanno il via ben sette incontri: si tratta di Albissola Arezzo, Alessandria Arzachena, Novara Pistoiese, Olbia Carrarese, Pisa Gozzano, Pontedera Pro Vercelli e Siena Juventus U23. Appuntamento invece alle ore 18.30 per le ultime due partite, che saranno Lucchese Entella e Piacenza Pro Patria. Non è ancora facile decifrare la classifica del girone A, ma qualche indicazione comincia ad arrivare, anche perché il turno infrasettimanale ha dato indicazioni interessanti: in testa la coppia Pro Vercelli-Piacenza, con i piemontesi che hanno giocato due partite in meno, il vero riferimento del gruppo è però sempre di più l’Entella, che ha disputato solo 19 partite ma è già a sole quattro lunghezze dalla coppia di testa e dunque leader virtuale, in un cammino comunque ancora ricco di incognite.

IL GIRONE C

Saranno invece solamente otto i risultati di Serie C attesi dal girone C, considerando che ormai il Matera è fuori gioco e dunque di fatto due squadre riposeranno. Andiamo comunque a scoprire il calendario delle partite odierne: si comincerà alle ore 14.30 con Catania Paganese, Cavese Viterbese e Sicula Leonzio Vibonese, mentre alle ore 16.30 saranno in programma Bisceglie Rende, Virtus Francavilla Reggina, Monopoli Juve Stabia e Potenza Siracusa, mentre la Casertana riposa forzatamente perché avrebbe dovuto sfidare il Matera, il Catanzaro riposa come da previsione e domani sera ci sarà il posticipo Rieti Trapani. In classifica è proprio il Trapani il primo inseguitore della capolista Juve Stabia, che vanta sei lunghezze di vantaggio sui siciliani: le Vespe proveranno ad allungare oggi, in attesa ovviamente della replica del Trapani e magari anche di Catanzaro e Catania, che però vedono il primo posto sempre più lontano ormai.

RISULTATI SERIE C, 27^ GIORNATA

GIRONE A

ore 14.30

Albissola Arezzo

Alessandria Arzachena

Novara Pistoiese

Olbia Carrarese

Pisa Gozzano

Pontedera Pro Vercelli

Siena Juventus U23

ore 18.30

Lucchese Entella

Piacenza Pro Patria

CLASSIFICA

Pro Vercelli, Piacenza 46

Carrarese, Arezzo 43

Entella 42

Siena 41

Pro Patria 40

Pisa, Pontedera 36

Novara 34

Juventus U23 29

Gozzano 27

Cuneo (-7) 26

Alessandria 23

Albissola 22

Olbia, Pistoiese 21

Lucchese (-8) 20

Arzachena (-1) 17

GIRONE C

ore 14.30

Catania Paganese

Cavese Viterbese

Sicula Leonzio Vibonese

ore 16.30

Bisceglie Rende

Virtus Francavilla Reggina

Monopoli Juve Stabia

Potenza Siracusa

CLASSIFICA

Juve Stabia (-1) 57

Trapani (-1) 51

Catanzaro 48

Catania 47

Monopoli (-2) 37

Reggina (-2) 36

Casertana, Vibonese 35

Rende (-1) 32

Potenza 31

Virtus Francavilla 30

Viterbese, Sicula Leonzio 28

Cavese 27

Rieti, Siracusa (-1) 22

Bisceglie 19

Paganese 9



