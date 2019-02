Video/ Ascoli Salernitana (2-4): highlights e gol della partita (Serie B)

Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca la Salernitana supera in trasferta ed in rimonta l’Ascoli per 4 a 2: dunque highlights e gol non mancheranno nel pirotecnico video di Ascoli Salernitana. Nel primo tempo i marchigiani partono subito fortissimo passando in vantaggio già al 3′ grazie a Ninkovic ma i campani non stanno a guardare e, al 13′, raggiungono il pareggio per merito di Calaiò. I granata completano definitivamente il sorpasso al 18′ tramite la rete di Casasola e, nel finale di frazione al 40′, aumentano il distacco con Jallow. Nel secondo tempo, soprattutto in fase d’avvio, i bianconeri sembrano poter provare a rimontare quando accorciano le distanze col subentrato Beretta al 48′, su assist di Padella, ma è soltanto un’illusione poichè i padroni di casa rimangono in inferiorità numerica a partire dall’80’ a causa dell’espulsione per doppio cartellino giallo rimediata da Ganz e, nel recupero al 90’+6′, Jallow ha lo spazio per mettere a segno la doppietta personale. I 3 punti conquistati permettono alla Salernitana di salire a quota 31 nella classifica di Serie B mentre l’Ascoli non si muove rimanendo fermo a 35 punti.

STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la sfida sia stata molto equilibrata, a cominciare dal 7 a 6 nel conteggio delle conclusioni indirizzate nello specchio della porta per la Salernitana, in generale più precisa a giudicare dall’8 a 10 nei tiri totali. I granata sembrano essersi spinti maggiormente in attacco se si guarda l’8 a 4 nei calci d’angolo ma i bianconeri non hanno indugiato facendo segnare un 3 a 4 nelle parate effettuate. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Ascoli è stata la squadra più fallosa a fronte del 18 a 11 nel computo dei falli e l’arbitro Minelli, della sezione di Varese, ha estratto il cartellino giallo per 8 volte ammonendo rispettivamente Padella, Addae ed in due occasioni Ganz, con conseguente rosso ed esplusione, da un lato, Lopez, Minala, Pucino e Gigliotti dall’altro.

TABELLINO

Ascoli-Salernitana 2 a 4 (p.t. 1-3)

Reti: 3′ Ninkovic(A); 13′ Calaiò(S); 18′ Migliorini(S); 40′, 90’+6′ Jallow(S); 48′ Beretta(A).

Assist: 48′ Padella(A).

ASCOLI (4-3-2-1) Milinkovic-Savic; Laverone(88′ Chaija), Brosco, Padella, D’Elia; Frattesi, Iniguez(46′ Addae), Cavion; Ninkovic, Ciciretti(46′ Beretta); Beretta. All.: Vivarini.

SALERNITANA (3-4-1-2) Micai; Gigliotti, Migliorini, Perticone(56′ Mantovani); Casasola(72′ Pucino), Di Tacchio, Minala, Lopez; Mazzarani; Jallow, Calaiò(60′ Vuletich). All.: Gregucci.

Arbitro: Minelli (Varese).

Ammoniti: 15′ Lopez(S); 54′ Padella(A); 61′ Minala(S); 76′ Pucino(S); 78′, 80′ Ganz(A); 79′ Gigliotti(S); 84′ Addae(A).

Espulsi: 80′ Ganz(A).

VIDEO ASCOLI SALERNITANA





© RIPRODUZIONE RISERVATA