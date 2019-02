Video/ Padova Foggia (1-1): highlights e gol della partita (Serie B)

Il video di Padova Foggia ci racconta una partita combattuta dall’inizio alla fine e terminata col risultato finale di 1-1. Pronti via la squadra ospite ci prova subito con un bel colpo di testa di Loiacono, Minelli è abile a respingere in calcio d’angolo con un guizzo. I biancoscudati pungono alla mezzora, con Federico Bonazzoli che si trova da solo davanti a Nicola Leali in seguito a un errore di Billabong, il portiere però è bravissimo a dirgli di no. Ci prova subito dopo Mazzeo in diagonale, trovando la chiusura sicura di Minelli. Il gol arriva al minuto 45 con Andelkovic che sbaglia un passaggio innescando il contropiede dei rossoneri. Mazzeo serve dentro Chiaretti che in semirovesciata supera il portiere avversario. Pronti via nella ripresa Longhi cerca Bonazzoli che è però anticipato in angolo da Loiacono. Longhi poi schiaccia di testa e trova pronto ancora Nicola Leali. Nel finale i biancoscudati sono scatenati con Andelkovic che sugli sviluppi di un calcio d’angolo sbaglia un gol che sembrava già fatto. Il pareggio lo sigla Capello, entrato all’intervallo al posto di Clemenza. Agnelli e Leali si contendono il pallone combinando un mezzo guaio e aprendo la porta alla rete proprio di Capello.

LE DICHIARAZIONI

Per il video di Padova Foggia andiamo a vedere le dichiarazioni di fine partita. Roberto Bonetto ha sottolineato, come riportato da PadovaGoal, la volontà di credere ancora nella salvezza: “Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Questo è un momento un po’ difficile e lo si vede anche dagli episodi. Loro hanno dei calciatori importanti, noi abbiamo dato tutto tanto che i ragazzi alla fine della gara erano praticamente distrutti. Nella ripresa siamo stati molto ordinati. Senza ottimismo non si va proprio da nessuna parte. Abbiamo recuperato un punto sul Carpi. Bisoli? Ha la sua filosofia e sta tutto il giorno coi ragazzi quindi sa cosa deve fare e cosa dire. Negli spogliatoi mi ha detto che ci salveremo. Così come a Renate mi aveva detto che avremmo vinto il campionato”.

IL TABELLINO

Prima del video di Padova Foggia andiamo a vedere il tabellino della partita:

PADOVA (3-4-1-2): Minelli; Andelkovic, Cherubin, Trevisan; Morganella (dal 17′ st Baraye), Calvano, Pulzetti, Longhi; Clemenza (dal 1′ st Capello); Bonazzoli, Marcandella. A disposizione: Favaro, Gavagnin, Cappelletti, Ceccaroni, Zambataro, Belingheri, Broh, Moro. All. Bisoli

FOGGIA (4-3-2-1): Leali; Loiacono, Billong, Martinelli, Ingrosso; Busellato, Greco, Deli (dal 17′ st Gerbo); Chiaretti, Kragl; Mazzeo. A disposizione: Sarri, Noppert, Agnelli, Iemmello, Zambelli, Ngawa, Cicerelli, Galano, Marcucci, Boldor, Matarese. All. Padalino

Arbitro: Fabio Piscopo di Imperia (Tardino-Schirru). Quarto uomo Dionisi

Ammoniti: Chiaretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA