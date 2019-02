Diretta Chelsea Manchester United/ Streaming video DAZN: Sarri VS Solskjaer (FA Cup)

Chelsea Manchester United, diretta dall’arbitro Kevin Friend, è la partita in programma oggi lunedi 18 febbraio 2019 alle ore 20.30 allo Stamford Bridge, valida per il tabellone degli ottavi di finale della FA Cup. La coppa più importante dell’Inghilterra torna protagonista con la diretta Chelsea e Manchester United, scontro dei più prestigiosi osservando il tabellone: molte big infatti sono già cadute anche nei turni precedenti e non sarà impossibile quindi vedere qualche inattesa sorpresa anche nei prossimi appuntamenti. Dopo i rispettivi impegni in Europa, ecco quindi ecco che Sarri e Solskjaer si trovano faccia a faccia sia pure con animi diversi. Di certo chi è ottimista in vista di questo scontro diretto sono i Blues, che arrivano dalla importante vittoria conseguita contro il Malmoe nel match di andata dei sedicesimi di Europa league solo pochi giorni fa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Manchester United non sarà disponibile: questa partita della FA Cup è infatti esclusiva della piattaforma DAZN, che la mette a disposizione di tutti gli abbonati in possesso di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie ai quali potranno accedere alle immagini attivando il servizio di diretta streaming video. In alternativa si potranno collegare i dispositivi alla televisione tramite Chromecast, oppure installare direttamente l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA MANCHESTER UNITED

Per le probabili formazioni della diretta Chelsea Manchester United Sarri potrebbe fare qualche cambiamento rispetto all’11 che pochi giorni fa ha giocato in Europa League, pur mantenendo ovviamente il modulo, ovvero il 4-3-3. Ecco quindi che sarà sempre Kepa a posizionarsi tra i pali, mentre di fronte al numero 1 dei Blues troveranno posto dal primo minuto Luiz e Rudiger: ai lati non mancheranno anche Emerson e Alonso. In mediana dovremmo vedere sempre Jorginho in cabina di regia e al suo fianco si candidano per la maglia da titolare Kantè e Kovacic: attenzione poi in attacco con il ballottaggio aperto tra Giroud e Higuain, mentre ai lati del tridente paiono confermati Willian e Hazard. Per l’11 dei Red Devils è invece possibile che Solskjaer voglia mescolare le carte rispetto ai titolari che hanno incassato la sconfitta per 2-0 contro il Psg in Champions league. Ecco quindi che nel 4-3-3 di fronte a De Gea, vedremo Smalling e Lindelof al centro, mentre ai lati di presenteranno in campo dal primo minuto Young e Shaw. Attenzione poi in mediana dove Matic sarà in cabina di regia: al suo fianco ecco poi Pogba (che salterà il prossimo turno in Europa) e Herrera. Per l’attacco i ballottaggi sono aperti: Sanchez, Rashford e Martial sono i primi nomi ma potrebbero avere una chance dal primo minuto anche Mata e Lukaku.

QUOTE E PRONOSTICO

Controllando il pronostico per questo match, valido per gli ottavi di finale della FA Cup, vediamo che i blues potrebbero avere qualche chance in più se non altro per il fattore campo. Ecco che la snai per le quote del 1×2 vede il successo del Chelsea a 2,05, contro il più elevato 3,40 fissato per il Manchester United: il pareggio è stato invece quotato a 3,50.



