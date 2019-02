Diretta Crotone Pescara/ Streaming video DAZN: partita delicata (Serie B)

Crotone Pescara, che verrà diretta dal signor Rapuano, si gioca lunedì 18 febbraio alle ore 21.00 e sarà il posticipo del lunedì valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Terzultimi in classifica, dopo aver vissuto due storiche stagioni in Serie B i calabresi vedono avvicinarsi lo spettro della retrocessione in terza serie. La classifica è ancora corta anche se la salvezza diretta è lontana cinque lunghezze, più a portata di mano i play out a un solo passo. Dall’altra parte, il Pescara arriva a giocare allo stadio Scida nel pieno di una crisi che vede i ragazzi di Bepi Pillon ancora senza vittoria nel 2019, a digiuno dalla trasferta di Salerno del 30 dicembre scorso. Biancazzurri al momento lontani dal secondo posto e dalla Serie A diretta sei lunghezze, ma che cercheranno soprattutto riprendere il ritmo che li aveva resi la rivelazione della prima parte della stagione nel campionato cadetto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Crotone Pescara si potrà seguire esclusivamente in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, collegandosi alla piattaforma tramite smart tv oppure con pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet sul sito skygo.sky.it. Non è dunque prevista alcuna diretta tv “tradizionale” della partita.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE PESCARA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Scida di Crotone. I padroni di casa calabresi schiereranno Cordaz tra i pali e una difesa a tre composta dal finlandese Vaisanen, dallo sloveno Golemic e da Spolli. L’esterno di fascia destra sarà Sampirisi e l’esterno di fascia sinistra il croato Milic, mentre a centrocampo mancherà lo svedese Rodhen, squalificato dopo l’espulsione per doppia ammonizione nell’ultima trasferta di Verona. Al suo posto Firenze affiancherà Barberis e il libico Benali (grande ex della partita) nella zona centrale sulla mediana, mentre in attacco il francese Machach farà coppia con Pettinari. Risponderà il Pescara con Fiorillo tra i pali, Matteo Ciofani sull’out difensivo di destra e Balzano sull’out difensivo di sinistra, mentre l’argentino Campagnaro e Scognamiglio giocheranno come centrali nella linea a quattro. A centrocampo i titolari saranno l’uruguagio Brugman, l’albanese Memushaj e Melegoni, mentre Marras sarà il trequartista alle spalle del tandem composto da Mancuso e Monachello sul fronte offensivo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Gli schieramenti tattici vedranno il Crotone partire con un 3-5-2 scelto come modulo di partenza dal mister Giovanni Stroppa, mentre Bepi Pillon, allenatore del Pescara, risponderà con un 4-3-1-2. Il match d’andata tra le due formazioni si è concluso con un successo abruzzese con il punteggio di 2-1, decisiva una doppietta di Mancuso con il Crotone che aveva pareggiato momentaneamente col classico gol dell’ex di Benali. Il 10 dicembre del 2016 era valevole per il campionato di Serie A l’ultima sfida disputata allo stadio Scida tra le due formazioni: calabresi in vantaggio con Palladino su rigore, raggiunti da Campagnaro ma subito capaci di riportarsi avanti con Ferrari e fissare il punteggio sul 2-1 finale.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker vedono il Crotone favorito per la conquista dei tre punti contro il Pescara. Vittoria interna quotata 2.35 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.00 la quota per l’eventuale pareggio ed Eurobet propone a 3.25 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sul numero di gol segnati nel match, Bwin offre a 2.15 la quota dell’over 2.5 e a 1.65 la quota dell’under 2.5.



