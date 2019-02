Diretta Rieti Trapani/ Streaming video e tv: siciliani favoriti nelle quote sul match

Rieti Trapani, diretta dall’arbitro Andrea Colombo della sezione Aia di Como, è il posticipo che chiuderà il programma della ventisettesima giornata di Serie C anche nel girone C. L’appuntamento sarà alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 18 febbraio 2019, presso lo stadio Centro d’Italia-Manlio Scopigno della città laziale, dove ad essere onesti il favore dei pronostici andrà tutto agli ospiti siciliani. Rieti Trapani infatti metterà di fronte due formazioni con situazioni di classifica assai differenti: da una parte il Rieti che ha appena 22 punti e deve dunque pensare alla salvezza, possibilmente evitando il playout che decreterà l’unica retrocessione in questo girone, il Trapani invece è secondo con 51 punti e di conseguenza insegue il primato che varrebbe la promozione diretta alla fine della stagione regolare. Il turno infrasettimanale comunque ha portato buone notizie a tutti: il Rieti ha colto una preziosa vittoria sul campo della Vibonese, il Trapani invece ha vinto il derby con il Catania. Oggi chi saprà proseguire la striscia vincente?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rieti Trapani sarà garantita da Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, essendo questa la partita trasmessa in chiaro per la Serie C in questa giornata; di conseguenza ci sarà anche la diretta streaming video gratuita per tutti tramite Rai Play. Inoltre ricordiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI RIETI TRAPANI

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Rieti Trapani. Mister Capuano dovrebbe schierare i padroni di casa del Rieti con il 3-5-2: Marcone in porta, protetto dalla difesa a tre con Mattia, Gigli e De Vito; nel folto centrocampo a cinque collochiamo da destra a sinistra Brumat, Cernigoi, Caterino, Marchi e Zanchi, infine il tandem d’attacco dovrebbe essere formato da Maestro e Gondo. Per gli ospiti del Trapani ipotizziamo invece per mister Italiano il seguente 4-3-3: Dini in porta, protetto da una retroguardia a quattro con Da Silva, Scognamillo, Pagliarulo e Costa Ferreira; a centrocampo il possibile terzetto composto da Aloi, Taugourdeau e Corapi mentre nel tridente d’attacco dovremmo vedere in azione Ferretti, Evacuo e Fedato.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo al pronostico di Rieti Trapani, che vede nettamente favoriti gli ospiti siciliani secondo le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. Il segno 1 è infatti quotato a 3,90 mentre per il segno 2 non si va oltre quota 1,95, indicando in modo chiaro il Trapani come favorito. Valore intermedio infine per il segno X, che ripagherebbe 3,10 volte la posta in palio.



