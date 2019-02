INTER-ICARDI, WANDA: “VOGLIAMO RESTARE”/ Poi le lacrime: “Ho chiesto aiuto a Moratti”

Passi avanti nella riconciliazione tra Mauro Icardi e l’Inter? Forse. Dopo le parole pronunciate ieri dalla moglie-agente Wanda Nara a Tiki Taka si intravede una schiarita all’orizzonte. All’interno del programma di Pierluigi Pardo, Wanda ha messo fin da subito le cose in chiaro:”L’Inter è la nostra famiglia e non ce ne vogliamo andare, non vogliamo lasciare il club”. Questo però non significa che Icardi sia disposto a rinunciare a cuor leggero alla fascia da capitano che gli è stata tolta nei giorni scorsi:”Alcuni dicono che una fascia non ti cambia: a Mauro è come se avessero tolto una gamba. Gioca con questa maglia con orgoglio, tutti sanno che persona è, non ha mai pensato ai soldi. Mauro ci tiene tantissimo alla maglia e la fascia la porta con un orgoglio tale da onorarla continuamente. Tutta la nostra famiglia è interista, Mauro è il primo a credere in questa squadra e vuole trascinarla. Se le mie dichiarazioni hanno dato fastidio? Non ho avuto alcuna avvisaglia. Siamo continuamente in contatto con l’Inter, con loro ho fatto riunioni di tre ore. Per me la decisione è stata una sorpresa, l’ho saputo tramite Twitter”.

WANDA NARA PARLA DI MORATTI E PIANGE

Uno dei momenti nevralgici dell’intervento di Wanda Nara a Tiki Taka è arrivato nel momento in cui si è parlato dell’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti. La moglie di Mauro Icardi è scoppiata in lacrime nel dire:”Ci siamo parlati, gli ho inviato un messaggio per ringraziarlo perché Mauro stava malissimo. Gli ho chiesto se poteva darci una mano per farlo giocare, perché mio marito stava male. È una situazione che si deve risolvere”. A questo punto ecco arrivare il colpo di scena inaspettato, la telefonata in diretta dell’attuale dirigenza dell’Inter nella persona dell’ad Marotta:”Ho sentito piangere Wanda e mi dispiace. Vogliamo stemperare la tensione e rassicurare Wanda e Mauro Icardi. Quello che facciamo lo facciamo per il bene di Mauro, di Wanda stessa, dell’Inter e dei tifosi. È una scelta presa a malincuore, per i motivi che sappiamo e che non vanno esternati in questa sede, che però non mette in dubbio il percorso tecnico che prevediamo per Mauro. C’è molta serenità, nulla è compromesso”. Wanda apprezza ma puntualizza:”Ringrazio Marotta, non sarà mai Mauro a chiedere il rinnovo, fino all’ultimo giorno in cui starà all’Inter. Lui gioca con il cuore per l’Inter”.

