Probabili formazioni/ Liverpool Bayern: diretta tv, Van Dijk e Muller squalificati

Liverpool Bayern Monaco si gioca domani sera alle ore 21.00, quando le due formazioni scenderanno in campo per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Non c’è dubbio sul fatto che questa sia la sfida di maggior richiamo di tutti gli ottavi, perché due formazioni quali Liverpool e Bayern Monaco sono corazzate entrambe in grado di fare moltissima strada nella competizione ed invece una purtroppo si dovrà fermare già agli ottavi e questo è un peccato per tutti gli appassionati di calcio. In compenso ci godremo due sfide di altissimo livello tra le compagini di Jurgen Klopp e Niko Kovac, a cominciare dalla partita d’andata che andrà in scena ad Anfield Road e della quale adesso andiamo a scoprire tutte le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Liverpool Bayern Monaco.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che Liverpool Bayern Monaco in diretta tv sarà trasmessa esclusivamente sui canali Sky, per la precisione su Sky Sport Uno (il numero 201) e su Sky Sport 252. Di conseguenza sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video, che sarà garantita tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL BAYERN MONACO

LE MOSSE DI KLOPP

Nelle probabili formazioni di Liverpool Bayern Monaco dobbiamo segnalare, per quanto riguarda i padroni di casa, che Vn Dijk è squalificato mentre è indisponibile l’infortunato Oxlade-Chamberlain. Inoltre non sono al top Shaqiri e Lovren, ma soprattutto per quest’ultimo si farà di tutto per averlo titolare in difesa al fianco di Matip per formare la coppia centrale davanti ad Alisson, dove già mancherà appunto Van Dijk. La retroguardia del Liverpool sarà poi completata da Milner a destra e Robertson a sinistra. Proseguendo verso il centrocampo, ecco che i Reds dovrebbero schierare una mediana a tre con Wijnaldum, Fabinho ed Henderson, mentre logicamente non ci sono dubbi sul solito tridente d’attacco che vedrà titolari i soliti Salah, Firmino e Mané, vero punto di forza della formazione di mister Klopp.

LE SCELTE DI KOVAC

Per quanto riguarda il Bayern, nella probabile formazione dei tedeschi possiamo ricordare che è squalificato Muller, mentre è indisponibile Tolisso. Inoltre sono acciaccati Coman e Robben, ma per il momento ipotizziamo che il giovane francese ex Juventus possa essere titolare come esterno sinistro d’attacco in un terzetto composto pure da Gnabry e James Rodriguez alle spalle della prima punta, che sarà naturalmente Lewandowski. Vi abbiamo così già presentato l’attacco dei bavaresi, di conseguenza adesso andiamo a ritroso ricordando che la coppia in mediana dovrebbe essere formata da Goretzka e Thiago Alcantara, mentre in difesa dovremmo avere Kimmich terzino destro, la coppia centrale formata da Süle ed Hummels, infine Alaba a sinistra nel quartetto davanti al portiere Neuer.

IL TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Milner, Lovren, Matip, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

Squalificato: Van Dijk.

Indisponibile: Oxlade-Chamberlain.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, J. Rodriguez, Coman; Lewandowski. All. Kovac.

Squalificato: Muller.

Indisponibile: Tolisso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA