Probabili formazioni/ Roma Bologna: quote, El Shaarawy in dubbio

Roma Bologna si gioca alle ore 20.30: le due formazioni sono attese stasera in campo all’Olimpico per il posticipo che chiuderà la ventiquattresima giornata di Serie A, un turno che potrebbe dare indicazioni molto importanti per il futuro di entrambe le formazioni. Roma Bologna infatti chiederà ai giallorossi di Eusebio Di Francesco di rituffarsi sul campionato dopo la vittoria contro il Porto in Champions League: distrarsi sarebbe deleterio, perché la corsa verso il quarto posto è molto serrata e un passo falso in questo turno sulla carta abbordabile potrebbe fare molto male. D’altro canto il Bologna ha migliorato il proprio rendimento da quando in panchina è arrivato Sinisa Mihajlovic, che respirerà aria di derby, dunque i rossoblù daranno tutto per portare a casa qualche punto, che sarebbe utilissimo nella corsa verso la salvezza. Adesso allora andiamo a vedere quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Roma Bologna.

PRONOSTICO E QUOTE

Ne approfittiamo per dare uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Roma Bologna, una partita che dovrebbe essere a senso unico secondo l’agenzia di scommesse Snai. Di conseguenza, il segno 1 per la vittoria della Roma è quotato a 1,43, mentre si sale poi a 4,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine un colpaccio del Bologna varrebbe 7,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Nelle probabili formazioni di Roma Bologna è di ieri la notizia di un piccolo infortunio all’anca diEl Shaarawy durante l’allenamento di rifinitura. Solo qualche ora prima sapremo se l’attaccante scenderà in campo. Per il resto ci sono buone notizie per Eusebio Di Francesco: l’infermeria si sta svuotando, anche Olsen potrebbe tornare titolare fra i pali della porta giallorossa. Recuperato anche Manolas che sarà titolare al centro della difesa della Roma, dove caso mai potrebbe riposare Fazio che è infatti in ballottaggio con Marcano. In mediana il turnover potrebbe toccare a capitan De Rossi, che potrebbe dunque partire dalla panchina lasciando spazio a Cristante al fianco del francese Nzonzi. A proposito di giocatori sulla via del recupero, in questa situazione c’è anche Under, che però di certo non sarà fra i titolari. Possibile dunque che Zaniolo agisca da esterno destro d’attacco nel 4-2-3-1 della Roma, con Lorenzo Pellegrini ad agire come trequartista centrale ed El Shaarawy a sinistra, tutti in appoggio al centravanti Dzeko. Da segnalare però che il Faraone è in ballottaggio con Kluivert, mentre è anche possibile che Santon giochi da terzino, avanzano Florenzi e rimettendo trequartista Zaniolo, che in questo caso manderebbe in panchina Pellegrini.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Notizie meno buone per Sinisa Mihajlovic nelle probabili formazioni di Roma Bologna: Palacio infatti è squalificato, mentre sono infortunati Lyanco, Gonzalez e Orsolini. Problemi dunque soprattutto in difesa e in attacco, si salva il centrocampo dove ci dovrebbe essere il terzetto formato da Poli, Pulgar e Soriano. In attacco non ci dovrebbero essere dubbi sui due esterni del tridente, Sansone a destra ed Edera a sinistra (due nuovi acquisti di gennaio), mentre Santander appare favorito nel ballottaggio con l’ex Destro come centravanti. In difesa i dubbi per Mihajlovic sono ancora di più: Helander e Calabresi si giocano un posto al fianco di Danilo nella coppia centrale davanti all’ex Skorupski, a sinistra invece c’è il ballottaggio tra Mattiello e Dijks, con Mbaye che dovrebbe invece essere il sicuro titolare come terzino destro.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Marcano, Juan Jesus, Santon, Pastore, Coric, De Rossi, Perotti, Under, Kluivert.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Schick, Karsdorp.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Helander, Mattiello; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Santander, Edera. All. Mihajlovic.

A disposizione: Da Costa, Calabresi, Paz, Dijks, Donsah, Nagy, Krejci, Svanberg, Dzemaili, Falcinelli, Destro.

Squalificato: Palacio.

Indisponibili: Lyanco, Gonzalez, Orsolini.



