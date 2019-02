Video/ Albissola Arezzo (1-2): highlights e gol della partita (Serie C)

Con una vittoria esterna di misura al “Comunale” e faticando molto di più di quanto preventivato alla vigilia, l’Arezzo conquista tre punti molto importanti a spese dell’Albissola e continua la sua rincorsa alla vetta del girone. Come si vede nel video di Albissola Arezzo, gli uomini di Alessandro Dal Canto si affermano per 1-2 sui liguri segnando un gol per tempo ma soffrendo maledettamente nel finale e rischiando di concedere il pareggio alla truppa di Claudio Bellucci, che pure l’avrebbe meritato: dopo il vantaggio firmato da Brunori al 39’ (ma contestato dai biancocelesti), nella ripresa i toscani vanno in affanno ma poi trovano il raddoppio col penalty concesso dal direttore di gara e trasformato da Cutolo al minuto 56. Ma i giochi non sono fatti perché dodici minuti dopo Martignago accorcia le distanze e negli ultimi 20’ va in scena ben altra partita coi liguri che sfiorano per due volte la rete del pari, recriminando soprattutto per la chance avuta da Gargiulo all’81’. Nel lungo recupero c’è spazio per un altro brivido per il portiere toscano Pelagotti, poi arriva il triplice fischio: gli amaranto salgono quindi a quota 46, a sole tre lunghezze dalla capolista Pro Vercelli, mentre l’Albissola resta a 22 punti e ancora invischiata nella lotta per non retrocedere. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ALBISSOLA AREZZO

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match che al “Comunale” ha visto l’Albissola soccombere di fronte al pubblico amico per 1-2 nei confronti dell’Arezzo, in mancanza delle dichiarazioni di Claudio Bellucci, tecnico della formazione biancoceleste padrone di casa, riportiamo quelle del suo omologo. Tuttavia, sul fronte ospite a parlare in sala stampa è stato questa volta però Giuliano Lamma, vice di Alessandro Dal Canto. E l’allenatore in seconda degli amaranto ha commentato la prestazione dei suoi in modo positivo, rammaricandosi tuttavia per non averla chiusa sul punteggio di 0-2 e concedendo qualcosa ai liguri: “Nel calcio spesso accade l’imponderabile e ogni tanto capita di staccare la testa” ha detto il tecnico sul ‘ritorno’ finale dell’Albissola che è arrivato anche a sfiorare il pareggio. “Oggi la squadra ha comunque espresso il solito calcio ma poi abbiamo regalato il gol con superficialità rimettendoli in gioco” ha concluso Lamma che però ha spiegato come contassero solo i tre punti e che ora l’Arezzo deve continuare nel suo processo di crescita dando seguito a questo importante successo maturato nella trasferta ligure.

