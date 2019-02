Video/ Alessandria Arzachena (0-1): highlights e gol della partita (Serie C)

La sorpresa domenicale della giornata di gare di Serie C arriva dallo stadio “Moccagatta” di Alessandria dove i padroni di casa cedono a sorpresa all’Arzachena che torna alla vittoria e riaccende le proprie speranze di salvezza: a dire il vero, come si vede nel video di Alessandria Arzachena, per larghi tratti della gara sono stati i grigi di Gaetano D’Agostino (comunque fischiati dal pubblico presente sugli spalti) a tenere in mano il pallino della manovra ma dopo il blitz letale quanto estemporaneo del sardo Sanna al 33’ non sono più riusciti a risalire la china, anzi sprecando le poche chance avute per pareggiare e finendo pure mestamente in 10 uomini dopo il doppio “giallo” rimediato da Santini al 65’. E nel finale i biancoverdi di Mauro Giorico sono andati pure vicini al raddoppio avendo l’unico demerito di non chiudere mai il match e rischiando così l’ennesima beffa di una stagione difficile. Con questo successo l’Arzachena comunque non solo conquista tre punti importanti per la propria classifica, portandosi a quota 20, ma riduce a sole tre lunghezze il distacco proprio dall’Alessandria che ora è quindicesimo e si trova oramai inesorabilmente invischiato proprio come la compagine sarda nella lotta per non retrocedere. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI VIDEO ALESSANDRIA ARZACHENA

LE DICHIARAZIONI

Umori ovviamente contrapposti nella sala stampa dello stadio “Moccagatta” di Alessandria dove i piemontesi, contestati dal pubblico, sono andati incontro all’ennesimo KO stagionale e questa volta al cospetto del tutt’altro che temibile Arzachena. Per i grigi bocche cucite e a parlare al posto del tecnico, Gaetano D’Agostino, ci ha pensato lo stesso presidente Luca Di Masi: “Non ho molto da dire ma era giusto venissi a parlare dopo questo scempio, di cui mi prendo tutte le responsabilità” ha detto il numero uno del club piemontese, negando però di essere un presidente che esonera gli allenatori. “Voglio prima parlare con il tecnico anche se ci sto pensando e ho la certezza che la squadra non è certamente quella che ho visto oggi in campo” ha proseguito Di Masi, secondo cui la prestazione inguardabile dei suoi calciatori e caratterizzata da una totale mancanza di idee richiederà probabilmente delle decisioni già entro le prossime 24 ore, ricordando anche fino ad ora in campionato l’Alessandria ha vinto solamente tre partite e “quindi non c’è tanto da aggiungere”. E infatti poco dopo è arrivata la decisione ufficiale da parte della società che ha comunicato l’esonero del tecnico ex calciatore di Udinese e Roma. Soddisfatto invece Mauro Giorico, tecnico dell’Arzachena, al secondo successo di fila: “Abbiamo trascorso un periodo poco felice e, dopo aver rischiato di fare un buon risultato in trasferta con la Juventus U23, ci siano riusciti oggi”. Inoltre, il tecnico biancoverde analizza positivamente la prestazione dei suoi: “Oggi non era comunque una partita facile ed è vero che per l’Alessandria non è un periodo positivo, ma la nostra partita è stata convincente” ha concluso Giorico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA