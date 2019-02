Video/ Genoa Lazio (2-1): highlights e gol della partita (Serie A 24^ giornata)

Nel video di Genoa Lazio analizziamo la vittoria del Grifone in rimonta: un successo fondamentale in chiave salvezza perché mette punti di distanza rispetto al terzultimo posto. Sembrava un pomeriggio facile per i biancocelesti, che alla fine del primo tempo avevano sbloccato il risultato con il primo gol di Milan Badelj nella sua nuova squadra; invece il Genoa ha dimostrato di poter essere competitivo offensivamente, e nell’ultimo quarto d’ora ha trovato le due reti decisive. Prima ci ha pensato Antonio Sanabria, giunto al quarto gol da quando è tornato a giocare in Serie A; lo spagnolo di fatto sta sostituendo nel migliore dei modi Krzysztof Piatek e ancora una volta ha trovato una marcatura importante per la sua squadra. In pieno recupero poi Domenico Criscito ha infilato il gol della vittoria: per il Genoa di Cesare Prandelli un trionfo, per la Lazio di Simone Inzaghi l’ennesima battuta d’arresto in trasferta che complica i piani in chiave quarto posto, perché adesso il Milan si trova a 4 punti di vantaggio e lunedì sera la Roma sarà impegnata in casa contro il Bologna, con la concreta possibilità di staccare i cugini della capitale. Ora, per il video di Lazio Genoa, andiamo a vedere quali sono state le principali statistiche della partita che si è giocata allo stadio Luigi Ferraris.

VIDEO GENOA LAZIO: LE STATISTICHE

Nel video di Genoa Lazio, vediamo come i biancocelesti siano riusciti a mantenere di più il controllo del pallone (55% del possesso) ma alla fine non sia servito: il Grifone ha tirato molte più volte verso la porta di Strakosha (14) e questo ha fatto la differenza, perché nonostante la grande precisione (6 tiri su 6 della Lazio sono andati nello specchio) i gol hanno premiato la squadra di Cesare Prandelli. Entrambe le squadre hanno commesso 12 falli, la Lazio è anche stata sfortunata centrando un palo ma alla fine il Genoa è stata la squadra che è riuscita a creare maggiori occasioni da rete, ben 11 contro le 5 della formazione ospite che è anche finita tre volte in fuorigioco, mentre i rossoblu lo hanno sempre evitato. Il Genoa ha anche battuto più angoli, alla Lazio è andata la statistica nella precisione dei passaggi (78%) e le ammonizioni sono state tre per i padroni di casa contro le due dei biancocelesti che hanno anche recuperato più palloni (31). Entrambe le squadre hanno prediletto gli attacchi sulla sinistra, curioso il fatto che la formazione di Simone Inzaghi abbia invece optato solo tre volte per le vie centrali. Questo ovviamente significa anche che il Genoa sia riuscito molto bene a chiudere questo corridoio, ma certamente l’assenza di Milinkovic-Savic e Luis Alberto è stata importante nel privare la Lazio di due calciatori di grande qualità.