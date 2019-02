Diretta city event Stoccolma/ Streaming video e tv: riparte la Coppa del Mondo di sci

La Coppa del Mondo di sci alpino oggi propone la diretta del city event di Stoccolma, che segna la ripresa del calendario di Coppa dopo i Mondiali disputati proprio in Svezia. Da Are ci si sposta dunque nella capitale che sfiderà l’Italia per l’organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026; il city event è uno slalom parallelo che assegna punti per la Coppa di specialità di slalom (fatto che a molti non piace) oltre che per la classifica generale di Coppa del Mondo. Forse in futuro ci sarà una classifica dedicata nello specifico al parallelo, che d’altronde sta conquistando spazi sempre maggiori nel Circo Bianco: come già nella medesima gara disputata a Oslo il giorno di Capodanno, saranno in gara 16 uomini e altrettante donne, con precisi requisiti nelle classifiche generale e di slalom per potervi partecipare. Andiamo adesso a vedere tutte le indicazioni utili per seguire la diretta del city event di Stoccolma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL CITY EVENT DI STOCCOLMA

L’inizio di questo city event di Stoccolma sarà alle ore 17.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svezia (www.fis-ski.com) con i risultati di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CITY EVENT STOCCOLMA: INFORMAZIONI, FAVORITI E AZZURRI

Come abbiamo accennato, sia nel tabellone maschile sia in quello femminile gareggeranno 16 atleti, dunque si comincerà con gli ottavi (in doppia manche) e poi si proseguirà, sempre con la formula dell’eliminazione diretta ma con una sola discesa per ogni turno, con quarti, semifinali e finali per decretare i vincitori di questo city event. Pur tenendo presente la particolarità del parallelo, è chiaro che i principali favoriti sono i più forti slalomisti del Circo Bianco: fra gli uomini in particolare Marcel Hirscher che domenica ha vinto l’oro iridato coronando una tripletta austriaca, mentre fra le donne Mikaela Shiffrin si è confermata sul tetto del Mondo fra i pali stretti sabato. Tra i due è Shiffrin ad avere la maggiore confidenza con i paralleli, dunque le sorprese potrebbero essere possibili soprattutto in campo maschile. A Capodanno ad Oslo aveva vinto Marco Schwarz davanti a Dave Ryding e Ramon Zenhaeusern, dunque questo potrebbe essere un utile punto di riferimento; in campo femminile invece c’era stato il secondo posto per Mikaela Shiffrin dietro a Petra Vlhova, con Wendy Holdener a completare il podio sul gradino più basso. Fra gli azzurri, saranno in gara il solo Manfred Moelgg in campo maschile mentre tra le donne ci rappresenteranno Irene Curtoni e Chiara Costazza. Purtroppo i requisiti di partecipazione sono molto severi: il recente team event dei Mondiali ci dice che nel parallelo potrebbero fare grandi cose Alex Vinatzer e Lara Della Mea, che però non possono per il momento partecipare. Speriamo che per loro l’appuntamento sia all’anno prossimo…



