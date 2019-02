Diretta Lione Barcellona/ Streaming video e tv: blaugrana favoriti (Champions League)

Lione Barcellona verrà diretta dall’arbitro turco Cuneyt Cakir: alle ore 21:00 di martedì 189 febbraio il Parc Olympique Lyonnais ospita l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019. Naturalmente i blaugrana, che puntano la sesta coppa della loro storia, partono con ampi favori del pronostico ma i transalpini non vanno sottovalutati: terzi nella Ligue 1 (sia pure a -16 dal dominante Psg), nel girone eliminatorio hanno esordito con una clamorosa vittoria sul campo del Manchester City, e in forza di quella hanno sperato nel primo posto fino all’ultimo – rischiando poi di venire eliminati. Si tratta di una squadra di qualità, con idee ben precise anche se nel corso degli anni tanti grandi talenti sono partiti per altri lidi; il Barcellona, reduce da una vittoria di misura che ha confermato la leadership in campionato, ha avuto ben pochi problemi nel suo girone ed è ancora in corsa per tutte le competizioni, ma deve confermare di poter tornare grande in Europa dove non vince dal 2015. Un’attesa breve in generale ma che potrebbe diventare lunga visto il blasone della squadra; da qui ai prossimi giorni Ernesto Valverde e i suoi ragazzi saranno chiamati a giocare le partite decisive, tra cui le due sfide contro il Real Madrid di cui una valida per la semifinale di ritorno di Coppa del Re. Aspettando ora la diretta di Lione Barcellona, andiamo a vedere in che modo le due squadre potrebbero schierarsi sul terreno di gioco valutando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di questo ottavo di andata in Champions League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lione Barcellona è disponibile esclusivamente per gli abbonati alla televisione satellitare: i canali di riferimento in questo caso sono Sky Sport Football (numero 203 del decoder) e Sky Sport 253, ma va anche ricordato che su Sky Sport 251 sarà possibile seguire Diretta Gol Champions League, che fornisce in tempo reale highlights e gol da entrambi i campi collegati. In assenza di un televisore si potrà attivare il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, collegando fino a due dispositivi mobili – PC, tablet o smartphone – ai dati del proprio abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE BARCELLONA

Per Lione Barcellona Bruno Génésio punta sul consueto 4-2-3-1: davanti ad Anthony Lopes ci saranno Marcelo e Denayer, qualche dubbio sugli esterni dove Tete e Marçal potrebbero essere titolari, anche se a sinistra Ferland Mendy spinge per avere una maglia. La cerniera di centrocampo dovrebbe essere composta da Aouar e Tousart, che dovranno garantire copertura contro il super centrocampo blaugrana; davanti a loro il ballottaggio è quello tra Bertrand Traoré e Cornet, quest’ultimo può tornare utile anche come prima punta al posto di Moussa Dembélé mentre Fekir e Depay completeranno lo schieramento. Il Barcellona deve fare a meno di Arthur Melo, oltre che di Rafinha: dunque a centrocampo Arturo Vidal va verso un’altra maglia come mezzala, a sinistra di Sergio Busquets con Rakitic che torna titolare sul centrodestra. Classica difesa con il dubbio Nélson Semedo-Sergi Roberto per la fascia destra, davanti a ter Stegen agiranno Piqué e Lenglet con Jordi Alba a sinistra. Davanti si rivede Luis Suarez, entrato nel secondo tempo contro il Valladolid: il Pistolero sarà chiaramente la punta centrale con Messi a destra, dall’altra parte giocherà uno tra Coutinho (favorito) e Ousmane Dembélé.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per scommettere su Lione Barcellona: secondo questo bookmaker il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 4,25 volte la puntata contro il valore di 1,77 posto sul segno 2 per il successo esterno dei blaugrana. Dunque il Barcellona parte favorito in questa partita; se dovesse finire pari, il vostro guadagno avendo scommesso sul segno X corrisponderebbe a 3,85 volte la cifra investita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA