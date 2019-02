Diretta Liverpool Bayern/ Streaming video e tv: grande sfida! (Champions League)

Liverpool Bayern, partita che sarà diretta dall’arbitro italiano Gianluca Rocchi, si gioca alle ore 21:00 di martedì 19 febbraio: grande spettacolo ad Anfield per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019. Si affrontano due squadre che hanno vinto 10 volte complessivamente questo trofeo, cinque a testa; entrambe hanno festeggiato nel nuovo millennio e i Reds sono anche la finalista della passata stagione, ma nel girone hanno rischiato di venire eliminati dal Napoli e si presentano a questo turno avendo sempre perso in trasferta. Capolista della Premier League, forse oggi la squadra di Jurgen Klopp guarda maggiormente alla possibilità di vincere un campionato che manca da 29 anni ma chiaramente la Champions League non può non essere un obiettivo; lo è logicamente anche per il Bayern, che in Bundesliga sta provando a recuperare terreno sul Borussia Dortmund e che dopo il Triplete del 2013 non è più tornato in finale. Il girone è stato superato senza alcun patema, giusto con il dubbio del primo posto visto il grande rendimento dell’Ajax; sarà una grande sfida qui ad Anfield e allora noi, mentre aspettiamo che la diretta di Liverpool Bayern prenda il via, possiamo andare a valutare in che modo le due squadre potrebbero presentarsi sul terreno di gioco tra poche ore, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Bayern è disponibile esclusivamente per gli abbonati alla televisione satellitare: i canali di riferimento in questo caso sono Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e Sky Sport 252, ma va anche ricordato che su Sky Sport 251 sarà possibile seguire Diretta Gol Champions League, che fornisce in tempo reale highlights e gol da entrambi i campi collegati. In assenza di un televisore si potrà attivare il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, collegando fino a due dispositivi mobili – PC, tablet o smartphone – ai dati del proprio abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL BAYERN

Jurgen Klopp deve rinunciare a Van Dijk per Liverpool Bayern: assenza pesante quella del centrale olandese, dunque davanti ad Alisson dovrebbe essere Matip a fare coppia con Lovren mentre sugli esterni agiranno Alexander-Arnold e Robertson. I dubbi maggior riguardano il centrocampo, visto che davanti ovviamente non si prescinde dal sensazionale tridente formato da Salah, Firmino e Sadio Mané schierati da destra a sinistra; le opzioni di Klopp sono tante ma Henderson e Wijnaldum dovrebbero esserci, pur se per la regia Fabinho reclama una maglia. Sul centrodestra la soluzione più probabile è quella del jolly Milner, cui l’allenatore tedesco rinuncia raramente; nel Bayern out Tolisso, il 4-3-3 di Niko Kovac prevede Jerome Boateng e Hummels a protezione di capitan Neuer con Kimmich e Alaba a correre sulle corsie, in mezzo al campo possibile conferma per James Rodriguez con Javi Martinez che terrà in mano le redini del gioco, l’altra mezzala sarà quasi certamente Thiago Alcantara. Davanti manca lo squalificato Thomas Muller: si corre per recuperare Robben, in sua assenza a completare il tridente con Ribéry e Lewandowski sarà presumibilmente Coman, reduce dalla doppietta decisiva sul campo dell’Augsburg.

QUOTE E PRONOSTICO

In Liverpool Bayern la squadra che parte favorita, almeno secondo le varie agenzie di scommesse, è quella di casa: la Snai per esempio quota a 2,05 volte la somma messa sul piatto l’eventualità della vittoria dei Reds, per la quale dovrete giocare il segno 1. Il pareggio è regolato dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare un corrispettivo di 3,70 volte la cifra investita, mentre con il segno 2 per il successo esterno dei bavaresi andreste a vincere una cifra pari a 3,50 volte la puntata.



