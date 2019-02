Diretta Virtus Roma Capo d’Orlando/ Streaming video e tv, risultato live (basket A2)

Virtus Roma Capo d’Orlando si gioca alle ore 18:00 di martedì 19 febbraio, e rappresenta il posticipo della 22^ giornata nel campionato di basket Serie A2 2018-2019: siamo in campo al Palazzo dello Sport della capitale per il girone Ovest, dove la capolista spera di prendersi una vittoria che le permetterebbe di riportare a due le vittorie di margine su Rieti, che si sta confermando come prima inseguitrice. Per contro la Benfapp ha la possibilità di accorciare: ottenere un successo fuori casa vorrebbe dire tornare sotto le prime due, a due soli punti dalla stessa Zeus Energy e dunque provando a dare fastidio a Roma in termini di corsa alla promozione diretta, o quantomeno di ottenere una posizione ancora migliore nella griglia dei playoff. La Virtus però sembra aver preso il ritmo giusto: domenica scorsa ha vinto di misura sul parquet di Casale Monferrato ottenendo un successo importantissimo soprattutto per il morale, ma in questo girone di ritorno nonostante qualche battuta d’arresto ha anche frenato la corsa di Bergamo, che prima della sfida diretta si proponeva come grande antagonista e minacciava addirittura il sorpasso. Vedremo dunque quello che succederà tra poche ore nella diretta di Virtus Roma Capo d’Orlando, di cui ora andiamo a presentare i temi principali mentre aspettiamo la palla a due.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Virtus Roma Capo d’Orlando: salvo rari casi il campionato di Serie A2 di basket non è trasmesso sui nostri canali e per questa partita non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video. Potrete avere accesso alle informazioni utili del caso, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com che fornisce anche gli account sui social network, in particolare agli indirizzi facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E PRECEDENTI

Come detto nel presentare la diretta di Virtus Roma Capo d’Orlando, per la capolista questa è una bella occasione: ormai sembra chiaro che la squadra di Piero Bucchi abbia i favori del pronostico nell’andare a prendersi il primo posto disponibile per la promozione diretta, e con una vittoria oggi sarebbero di fatto due partite di vantaggio con otto ancora da giocare per chiudere la regular season. Il successo di Casale Monferrato è stato importante anche per come è maturato: un secondo tempo da 32-39 nel quale la Virtus ha rimontato una situazione che si stava per complicare, dimostrando di poter vincere anche partite a basso punteggio. Come sempre Henry Sims è stato devastante con una doppia doppia da 26 punti e 15 rimbalzi, poi è arrivato anche il contributo di Nic Moore che ha infilato 12 punti; è chiaro che in un contesto di seconda divisione due stranieri simili possano fare tutta la differenza del mondo, ma Roma è una squadra completa che può contare anche sul contributo delle seconde linee, per esempio Andrea Saccaggi che porta sempre il suo mattoncino. Capo d’Orlando è reduce da una vittoria di grande prestigio: i siciliani hanno espugnato il parquet di Bergamo mettendo in chiaro come al momento siano loro la terza forza del girone Ovest. Jordan Parks e Brandon Triche hanno combinato per 44 punti, Jacopo Lucarelli e Davide Bruttini sono andati in doppia cifra e in questo modo la Benfapp ha saputo prendersi il successo su uno dei parquet più complicati dell’intero campionato, riportando in zona positiva il record delle ultime cinque giornate (3-2) e riprendendo la marcia per arrivare in forma ai playoff, quando Capo d’Orlando dovrà finalmente dimostrare di potersela giocare per il posto nel prossimo campionato di Serie A1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA