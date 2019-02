Khedira, malato di cuore/ Juventus, non convocato per aritmia atriale

Sami Khedira non convocato dalla Juventus per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. L’allarme è scattato quando l’allenatore Massimiliano Allegri ha annunciato in conferenza stampa che il centrocampista tedesco è rimasto a Torino per accertamenti. «Seguirà un comunicato specifico della società», ha spiegato il tecnico bianconero. Ma cosa è successo a Khedira? Si parla di un problema al cuore per l’ex calciatore del Real Madrid nella nota della società. «Sami Khedira è rimasto a Torino per degli accertamenti medici, dai quali è emersa l’opportunità di effettuare uno studio elettrofisiologico e eventuale trattamento di un’aritmia atriale comparsa nella giornata odierna». Un’assenza pesante per la Juventus, come ha evidenziato l’allenatore alla vigilia della sfida contro l’Atletico: «È un giocatore di spessore internazionale. Non avere Khedira ci costringe a stare con quattro centrocampisti».

KHEDIRA NON CONVOCATO PER ARITMIA ATRIALE

Sono poche le informazioni al momento sul problema al cuore di Sami Khedira. Il giornalista di Sky Sport Gianluca di Marzio parla di un’aritmia notata «dopo un malore occorso nella mattinata di oggi». Per questo il centrocampista della Juventus è stato sottoposto ai primi controlli medici, dopo i quali è stato ritenuto opportuno farlo restare a Torino per eseguire altri approfondimenti clinici. C’è il rischio di un’operazione al cuore per il calciatore tedesco? È presto per dirlo. Proprio i prossimi esami potrebbero risultare importanti in tal senso. Sui social erano emersi i primi malumori dei tifosi della Juventus per l’assenza di Khedira dalla lista dei convocati. Si pensava ad un problema muscolare, l’ennesimo, invece si è rivelato qualcosa di più serio, quindi ora stanno emergendo messaggi di incoraggiamento per il giocatore e di speranza che il problema emerso non si riveli serio.

