Probabili formazioni/ Atletico Madrid Juventus: diretta tv, tridente per Allegri?

Atletico Madrid Juventus si gioca domani sera alle ore 21.00 allo stadio Wanda Metropolitano, che sarà poi sede anche della finale di questa edizione della Champions League. Per il momento siamo “solo” all’andata degli ottavi di finale, ma la sfida tra le formazioni di Atletico Madrid e Juventus si annuncia comunque molto intrigante. I bianconeri non sono stati molto fortunati nel sorteggio, perché la Juventus vincitrice del proprio girone ha trovato un Atletico Madrid che naturalmente mette sempre paura, soprattutto per la sua straordinaria capacità di rendere difficile la vita a chiunque. Sarebbe naturalmente importante tornare da Madrid con un risultato positivo e per farlo ci si affiderà anche a qualcuno che da queste parti ha fatto la storia, un certo Cristiano Ronaldo. Adesso andiamo allora a scoprire tutte le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Atletico Madrid Juventus.

La diretta tv di Atletico Madrid Juventus sarà disponibile sia in chiaro sia sul satellite. Infatti sarà questa la partita visibile su Rai Uno e di conseguenza anche in diretta streaming video per tutti su Rai Play, ma anche su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252 sui canali della piattaforma satellitare per gli abbonati, che avranno a disposizione anche lo streaming garantito dal servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID JUVENTUS

I DUBBI DI SIMEONE

Nelle probabili formazioni di Atletico Madrid Juventus l’allenatore di casa Diego Simeone deve fare i conti con alcuni acciaccati: in particolare preoccupano le condizioni di Lucas Hernandez e Koke, ma in ogni caso il Cholo ha le alternative pronte. In difesa, sulla corsia sinistra, si scalda Filipe Luis. Sarà dunque una linea arretrata davanti a Oblak caratterizzata dalla vecchia guardia: al fianco di Savic, favorito su José Gimenez, agisce capitan Godin mentre a destra Juanfran appare in vantaggio su Arias. A centrocampo Angel Correa e Lemar sono i favoriti come esterni, ma Koke ovviamente resta una soluzione a sinistra, sembra destinato a giocare in mezzo invece Saul Niguez che farà coppia con Thomas Partey, squalificato nell’ultima partita di campionato. Il tandem offensivo sarà composto da Diego Costa e Griezmann: Morata, grande ex della partita arrivato a gennaio dal Chelsea, è comunque una validissima alternativa e uno spauracchio in casa Juventus.

LE SCELTE DI ALLEGRI

La squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe essere fatta, ma con due dubbi aperti: a centrocampo la Juventus dovrebbe puntare sul ritrovato Khedira, che è però in ballottaggio con Bentancur. Davanti invece dovrebbe esserci il tridente di lusso con Dybala (cinque gol in questa Champions League), pur se Douglas Costa è una variabile importante e che potrebbe essere assai utile eventualmente anche a partita in corso. Per il resto, recuperati Bonucci e Chiellini davanti a Szczesny, non ci saranno sorprese. I terzini saranno Cancelo e Alex Sandro, con il brasiliano che torna dalla squalifica scontata venerdì contro il Frosinone. A completare la mediana saranno verosimilmente Pjanic e Matuidi con Emre Can dunque a rischio panchina come Bentancur, mentre in attacco ovviamente vedremo Mandzukic, che nel doppio incrocio del 2014 vestiva la maglia dei Colchoneros, e Cristiano Ronaldo che invece è stato protagonista di tantissimi derby di Madrid con la maglia del Real.

IL TABELLINO

ATLETICO MADRID (4-4-2): 13 Oblak; 20 Juanfran, 2 Godin, 15 Savic, 3 Filipe Luis; 10 Correa, 8 Saul Niguez, 5 Thomas, 11 Lemar; 7 Griezmann, 19 Diego Costa. All. Simeone.

A disposizione: 1 Adan, 4 Arias, 24 Gimenez, 6 Koke, 23 Vitolo, 9 Kalinic, 22 Morata.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Szczesny; 20 Cancelo, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 10 Dybala; 17 Mandzukic, 7 Cristiano Ronaldo. All. Allegri.

A disposizione: 22 Perin, 2 De Sciglio, 4 Caceres, 23 Emre Can, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, 11 Douglas Costa.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.



