Probabili formazioni/ Lione Barcellona: quote, pesa la squalifica di Fekir

Lione Barcellona si gioca alle ore 21.00, quando le due formazioni scenderanno in campo in Francia per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, un appuntamento già di primaria importanza per tutte le formazioni coinvolte. Lione Barcellona ci indica naturalmente i francesi alla caccia di un’impresa che sarebbe ancora più impressionante del colpaccio che all’Olympique era già riuscito ai gironi vincendo sul campo del Manchester City, mentre i blaugrana naturalmente vogliono superare il turno per avvicinare all’obiettivo del trionfo finale. Anche le classifiche dei rispettivi campionati ci fanno pensare al Barcellona favorito, ma il Lione dovrà giocarsi le sue possibilità in casa, per cui adesso andiamo scoprire tutte le notizie sulle probabili formazioni di Lione Barcellona a poche ore dal fischio d’inizio in casa dei francesi.

PRONOSTICO E QUOTE

Parlando brevemente anche dei pronostici per Lione Barcellona, possiamo vedere che i blaugrana sono considerati nettamente favoriti dall’agenzia Snai pur giocando in trasferta, infatti il segno 2 è quotato a 1,77, mentre poi si sale a 3,85 in caso di pareggio e dunque di segno X, infine una vittoria casalinga del Lione varrebbe 4,25 volte la posta in palio per chi avrà scommesso sul segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE BARCELLONA

LE MOSSE DI GENESIO

Nelle probabili formazioni di Lione Barcellona, l’allenatore dei padroni di casa Bruno Genesio attende buone notizie sulle condizioni degli acciaccati Denayer in difesa e Ndombele a centrocampo, che se possibile dovrebbero essere entrambi titolari stasera, anche se naturalmente la scelta arriverà solo a ridosso del fischio d’inizio. Assente obbligato in attacco è invece lo squalificato Fekir, che sarebbe stato il trequartista naturale per il Lione. Potrebbe dunque agire da trequartista Depay in appoggio a Moussa Dembelé prima punta, con Traoré esterno destro e Terrier a sinistra. Negli altri reparti invece tutto dipenderà dai due acciaccati, dunque per ora disegniamo il 4-2-3-1 con Denayer al fianco di Marcelo nella coppia difensiva centrale davanti al portiere Lopes, con Dubois terzino destro e Mandy a sinistra, mentre Ndombele sarebbe titolare nella coppia in mediana con Aouar.

LE SCELTE DI VALVERDE

In casa Barcellona invece nelle probabili formazioni dobbiamo evidenziare le assenze degli infortunati Cillessen, Vermaelen e Arthur, che comunque pesano di meno per Ernesto Valverde, che tutt’al più potrebbe avere qualche piccolo problema in difesa. In porta comunque sarebbe stato titolare Ter Stegen; la coppia centrale dovrebbe vedere in campo Piqué e Langlet (infatti anche Umtiti è acciaccato), con Sergi Roberto titolare come terzino destro e Jordi Alba naturalmente sulla corsia di sinistra per completare la retroguardia a quattro. A centrocampo, in assenza di Arthur, il terzetto titolare si annuncia comunque eccellente, composto infatti da Rakitic, Busquets e Vidal. Di certo la qualità non manca ai blaugrana di Ernesto Valverde e lo stesso discorso vale a maggior ragione in attacco, dove nel tridente vedremo sicuri titolari Messi e Suarez, con il ballottaggio tra Ousmane Dembelé e Coutinho per completare il reparto, che vede favorito il primo, creando così un duello intrigante con l’omonimo Moussa.

IL TABELLINO

LIONE (4-2-3-1): Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy; Ndombele, Aouar; Traoré, Depay, Terrier; M. Dembelé. All. Genesio.

Squalificato: Fekir.

Indisponibili: nessuno.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Langlet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, O. Dembelé. All. Valverde.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cillessen, Vermaelen, Arthur.



