Probabili formazioni/ Liverpool Bayern Monaco: quote, per Klopp problemi dietro

Liverpool Bayern Monaco si gioca alle ore 21.00 ad Anfield Road, quando le due formazioni scenderanno in campo per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Sfida di lusso, senza dubbio la partita di maggior richiamo di tutti gli ottavi, perché le due formazioni di Liverpool e Bayern Monaco sarebbero entrambe in grado di fare moltissima strada nella competizione. Una purtroppo si dovrà fermare già agli ottavi e questo è un peccato, ma almeno ci potremo godere subito un ottavo di lusso, che darà ulteriore forza a chi riuscirà ad uscirne vincente. Di conseguenza l’attesa è grande e adesso andiamo subito a scoprire tutte le notizie sulle probabili formazioni di Liverpool Bayern Monaco a poche ore dalla partita in Inghilterra.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando uno sguardo pure ai pronostici su Liverpool Bayern Monaco, ecco cosa ci dicono le quote Snai: favorito il segno 1 che è quotato a 2,05, poi ecco a quota 3,45 il segno 2 per una vittoria esterna del Bayern, infine il pareggio (naturalmente segno X) ripagherebbe 3,70 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL BAYERN MONACO

LE MOSSE DI KLOPP

Nelle probabili formazioni di Liverpool Bayern Monaco dobbiamo segnalare, per quanto riguarda i padroni di casa, che Van Dijk è squalificato mentre è indisponibile l’infortunato Oxlade-Chamberlain. I problemi per Jurgen Klopp potrebbero essere soprattutto in difesa dove neppure Lovren è al meglio, ma dovrà provare a stringere i denti per scendere in campo al fianco di Matip e formare la coppia centrale davanti ad Alisson, dove già mancherà appunto Van Dijk. La retroguardia del Liverpool sarà poi completata da Milner a destra e Robertson a sinistra. Proseguendo verso il centrocampo, ecco che i Reds dovrebbero schierare una mediana a tre con Wijnaldum, Fabinho ed Henderson, mentre logicamente non ci sono dubbi sul solito tridente d’attacco che vedrà titolari i soliti Salah, Firmino e Mané, vero punto di forza della formazione di mister Klopp.

LE SCELTE DI KOVAC

Per quanto riguarda il Bayern, nella probabile formazione dei tedeschi possiamo ricordare che è squalificato Muller, mentre è indisponibile Tolisso. Inoltre sono acciaccati Coman e Robben, con il giovane francese ex Juventus che potrebbe comunque essere titolare come esterno sinistro d’attacco in un terzetto composto pure da Gnabry e James Rodriguez alle spalle della prima punta, che sarà naturalmente Lewandowski. Vi abbiamo così già presentato l’attacco dei bavaresi, di conseguenza adesso andiamo a ritroso ricordando che la coppia in mediana dovrebbe essere formata da Goretzka e Thiago Alcantara, mentre in difesa dovremmo avere Kimmich terzino destro, la coppia centrale formata da Süle ed Hummels, infine Alaba a sinistra nel quartetto davanti al portiere Neuer.

IL TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Milner, Lovren, Matip, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

Squalificato: Van Dijk.

Indisponibile: Oxlade-Chamberlain.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, J. Rodriguez, Coman; Lewandowski. All. Kovac.

Squalificato: Muller.

Indisponibile: Tolisso.



