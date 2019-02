Probabili formazioni/ Schalke Manchester City: diretta tv, Guardiola cambia qualcosa?

Schalke Manchester City si gioca domani sera alle ore 21.00 allo stadio Veltins Arena di Gelsenkirchen, teatro della partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Sicuramente questo è uno degli ottavi che appare chiaramente indirizzato verso una favorita, perché la differenza di qualità fra le formazioni di Schalke e Manchester City è abbastanza evidente in favore degli uomini di Pep Guardiola, largamente favoriti per una qualificazione magari da ipotecare già domani sera nella trasferta in terra di Germania. Adesso andiamo allora a scoprire tutte le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Schalke Manchester City.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Schalke Manchester City sarà disponibile solamente sul satellite, di nuovo casa della Champions League da questa stagione. Infatti la partita di Gelsenkirchen sarà visibile su Sky Sport Football (canale numero 203) e Sky Sport 253 sulla piattaforma satellitare per gli abbonati, che avranno a disposizione anche la diretta streaming video che sarà garantita dal servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SCHALKE MANCHESTER CITY

LE MOSSE DI TEDESCO

Parlando delle probabili formazioni di Schalke Manchester City, ecco che Domenico Tedesco (cognome che calza alla perfezione per un italiano cresciuto in Germania) deve fare a meno di alcuni dei suoi titolari. Detto l’addio a Naldo, i due centrali titolari a protezione del portiere Fahrmann saranno Salif Sané e l’ex Fiorentina Nastasic, mentre sulle corsie laterali dovrebbero giocare Mendyl a destra e Oczipka a sinistra. A centrocampo si cambia rispetto a quanto visto sabato in campionato: fuori Serdar e Mascarell, che in Champions League è squalificato, dentro Rudy e Bentaleb nella coppia in mediana. Torna titolare pure l’italo-tedesco Daniel Caligiuri (che era squalificato in Bundesliga): sarà l’esterno destro offensivo, con Konoplyanka a sinistra e trequartista centrale Uth a supporto di Burgstaller, favorito per giocare da prima punta anche se finora ha deluso le aspettative a livello di gol segnati. Fuori causa infatti sarà Breel Embolo, certamente un bel problema per il tecnico dello Schalke.

LE SCELTE DI GUARDIOLA

Il Manchester City non cambia mai modulo e atteggiamento, ma la vastità della rosa permette a Pep Guardiola di pensare a qualche novità di formazione: in difesa per esempio Stones (favorito) e Otamendi si giocano il posto da centrale al fianco di Laporte, mentre sulle fasce Zinchenko potrebbe essere titolare a sinistra, con Walker a destra e Danilo in alternativa. A centrocampo di fatto il dubbio riguarda Gundogan e David Silva: la scelta di Guardiola potrebbe premiare il tedesco che giocherebbe “in casa” e soprattutto darebbe maggiore equilibrio visto che dall’altra parte giocherà De Bruyne, mentre in cabina di regia naturalmente ci sarà Fernandinho. Nel tridente offensivo se la giocano Bernardo Silva e Leroy Sané, ma in questo momento il portoghese è nettamente favorito; gli altri due titolari saranno invece senza dubbio Sterling a sinistra e Sergio Aguero come prima punta. Dalla panchina ci saranno alternative come Gabriel Jesus e Mahrez: per dare l’assalto alla tanto sospirata Champions League non c’è nulla di meglio.

IL TABELLINO

SCHALKE (4-2-3-1): 1 Fahrmann; 3 Mendyl, 26 S. Sané, 5 Nastasic, 24 Oczipka; 13 Rudy, 10 Bentaleb; 18 D. Caligiuri, 7 Uth, 11 Konoplyanka; 19 Burgstaller. All. Tedesco.

Squalificati: Mascarell.

Indisponibili: Stambouli, Schopf, Skrzybski, Embolo.

MANCHESTER CITY (4-3-3): 31 Ederson; 2 Walker, 5 Stones, 14 Laporte, 35 Zinchenko; 17 De Bruyne, 25 Fernandinho, 8 Gundogan; 20 Bernardo Silva, 10 Aguero, 7 Sterling. All. Guardiola.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Kompany, B. Mendy, Bravo.



