Probabili formazioni/ Siviglia Lazio: diretta tv, Milinkovic Savic torna disponibile

Siviglia Lazio si gioca domani pomeriggio alle ore 18.00 allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan della città spagnola, teatro della partita valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, di cui costituisce un anticipo rispetto ai tradizionali appuntamenti al giovedì. Per i biancocelesti una missione molto difficile, perché nelle formazioni di Siviglia Lazio spicca in modo evidente l’emergenza che continua per Simone Inzaghi, in più bisognerà fare i conti con la sconfitta per 0-1 rimediata in casa all’andata, che renderà ancora più difficile la qualificazione per la Lazio. Adesso andiamo allora a scoprire tutte le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Siviglia Lazio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siviglia Lazio sarà disponibile solamente sul satellite, perché Sky detiene in esclusiva i diritti per l’Europa League. Infatti la partita dello stadio Ramon Sanchez Pizjuan sarà visibile su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport 253 sulla piattaforma satellitare per gli abbonati, che avranno a disposizione anche la diretta streaming video che sarà garantita dal servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA LAZIO

LE MOSSE DI MACHIN

Nelle probabili formazioni di Siviglia Lazio, Pablo Machin potrebbe operare delle scelte interessanti. Cominciamo dalle certezze in attacco, dove agirà la coppia formata da Ben Yedder e dall’ex milanista André Silva. Nel modulo 3-4-1-2 dovrebbe giostrare in loro sostegno da trequartista Sarabia, ma non è da escludere nemmeno Franco Vazquez, che però dovrebbe agire nella coppia mediana tutta formata da ex “italiani” con Banega. Notazioni interessanti pure per quanto riguarda i due esterni, che dovrebbero essere da un lato il più offensivo Jesus Navas e dall’altra Escudero, con caratteristiche certamente più difensive. Infine in difesa, davanti al portiere Vaclik dovremmo vedere la linea della retroguardia a tre formata da Mercado, Sergi Gomez e Kjaer, altra vecchia conoscenza della Serie A italiana e per di più ex Roma.

I DUBBI DI INZAGHI

Simone Inzaghi continua a navigare tra le difficoltà: i cinque indisponibili sono infatti nomi pesanti come Parolo, Luis Alberto, Wallace, Bastos e Luiz Felipe. Qua e là qualche buona notizia c’è: ad esempio da ieri è tornato a pieno titolo in gruppo Milinkovic Savic, che però in una situazione ideale sarebbe partito dalla panchina a Siviglia, invece probabilmente ci sarà bisogno di lui fin dal primo minuto. In mediana potrebbe anche essere arretrato Correa, del quale però ci potrebbe essere bisogno anche in attacco al fianco di Immobile, un altro giocatore che è stato recuperato da poco ma deve a tutti i costi stringere i denti. In difesa la situazione è ancora peggiore perché in pratica non ci sono alternative alla retroguardia a tre formata da Patric, Acerbi e Radu, che saranno dunque sicuri titolari davanti a Strakosha.

IL TABELLINO

SIVIGLIA (3-4-1-2): Vaclik; Mercado, Sergi Gomez, Kjaer; Jesus Navas, Vazquez, Banega, Escudero; Sarabia; Ben Yedder, André Silva. All. Machin.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Badelj, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.

Indisponibili: Parolo, Luis Alberto, Wallace, Bastos, Luiz Felipe.



