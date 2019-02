Pronostici Champions League/ Quote e scommesse sulle partite (andata ottavi)

Anche questa settimana sarà protagonista la Champions League: tornano pure i pronostici relativi alle quattro partite d’andata che ci attendono fra oggi martedì 19 febbraio e domani, mercoledì 20. I pronostici di Champions League ci regalano dunque quote e scommesse di ogni tipo anche per la seconda metà delle partite d’andata che devono ancora essere disputate: ricordiamo innanzitutto che oggi è il turno di Lione Barcellona e Liverpool Bayern Monaco, mentre domani sarà la volta di Atletico Madrid Juventus e Schalke 04 Manchester City. Come prima cosa dunque approfondiamo l’analisi dei pronostici Champions League delle due sfide che andranno in scena già oggi, provando ad indicare anche le favorite oppure qualche quota particolarmente intrigante per gli scommettitori.

PRONOSTICO LIONE BARCELLONA

Il Lione nel girone di Champions League ha fatto vedere buone cose, in particolare con la vittoria ottenuta sul campo del Manchester City. Tuttavia, il sorteggio per gli ottavi ha abbinato i francesi al Barcellona e di conseguenza la bilancia del pronostico pende inevitabilmente dalla parte dei blaugrana di Ernesto Valverde guidati in campo da un certo Leo Messi. Anche i cammini nei campionati nazionali danno indicazioni in tal senso, perché la terza della Ligue 1 non può essere forte come la capolista della Liga. Detto che gran parte delle speranze del Lione passeranno naturalmente dalla partita d’andata di questa sera in casa propria, ecco che già questo match vede il Barcellona favorito, con il segno 2 quotato a 1,77 dall’agenzia di scommesse sportive Snai.

PRONOSTICO LIVERPOOL BAYERN MONACO

Liverpool Bayern Monaco si merita invece la palma di ottavo di finale più affascinante di questa Champions League, sia in termine di blasone delle due formazioni coinvolte, sia per il loro valore attuale. Dunque ad Anfield Road non sarà un tuffo nel passato, perché il presente è abbastanza stuzzicante già di suo. Peccato pensare che una squadra tra i Reds e i bavaresi dovrà salutare la Champions League già a livello di ottavi di finale. Quanto al pronostico, evidentemente oggi è favorito il Liverpool grazie al fattore campo, mentre molto più complicato è sbilanciarsi sulla favorita per il passaggio del turno. In una sfida nella quale tutto è possibile, vi indichiamo l’ipotesi che sarebbe più remunerativa: secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai si tratta del pareggio, infatti il segno X vi ripagherebbe 3,70 volte la posta in palio.



